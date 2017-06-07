На форуме партнеров Калининградской области обсудят межрегиональные связи и туризм

КАЛИНИНГРАД, 7 июня. /ТАСС/. Вопросы развития межрегиональных связей, туризма и высоких технологий будут обсуждаться участниками VII Форума регионов-партнеров Калининградской области, который открывается в Калининграде. Заявлены представители Белоруссии, Литвы, Швеции, Дании, Польши, других стран и российских регионов, сообщили ТАСС в правительстве области.

"Для участия в форуме зарегистрировалось около 400 человек", - сказали в областном правительстве. Ожидается участие заместителя министра экономического развития РФ Александра Цыбульского, посла Европейского Союза в РФ Вигаудаса Ушацкаса.

В деловой части форума - заключение соглашений о сотрудничестве между Калининградской Костромской областями, Калининградская торгово-промышленная палата подпишет соглашения о взаимодействии с союзом "Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата", АНП "Камский инновационный территориально-производственный кластер", Машиностроительным кластером Республики Татарстан.

В рамках форума пройдут круглые столы, посвященные практическим аспектам межрегионального сотрудничества, цифровой экономике. Калининград представит туристический потенциал, в том числе программы, разрабатываемые в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Топ-менеджеры инновационных компаний Qloud GmbH (Германия), GS Group, CPS Lab, Cyber.Fund (Россия) обсудят вопросы поиска IT-решений для бизнеса и использования облачных платформ (баз хранения вычислительных ресурсов) для снижения их цены для предприятий. Будут представлены возможности облачной платформы Solucon и IoT устройств, перспективы использования цифровых денег и технологий блокчейн.

Планируется обсуждение вопросов развития связей в сферах культуры, туризма, охраны экологии, в том числе водных объектов и Балтийского моря. Участники форума обменяются опытом планирования развития городов и участия в этих вопросах их жителей.

Форум регионов-партнеров Калининградской области проводится в Калининградской с 2008 года, ежегодно собирает до 300 участников из России и стран Балтийского региона. Он дает возможность обменяться профессиональным опытом, обсудить планы и наметить области сотрудничества. В его рамках проходили заседания Объединенного мониторингового комитета программы "Литва-Польша-Россия" в 2007-2013 гг., а также Объединенного программного комитета программы приграничного сотрудничества "Польша-Россия" 2014-2020гг., сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.