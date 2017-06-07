Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На форуме партнеров Калининградской области обсудят межрегиональные связи и туризм

Экономика и бизнес
7 июня, 0:44 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 7, июня. /ТАСС

Заявлены представители Белоруссии, Литвы, Швеции, Дании, Польши, других стран и российских регионов. Для участия в форуме зарегистрировалось около 400 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЛИНИНГРАД, 7 июня. /ТАСС/. Вопросы развития межрегиональных связей, туризма и высоких технологий будут обсуждаться участниками VII Форума регионов-партнеров Калининградской области, который открывается в Калининграде. Заявлены представители Белоруссии, Литвы, Швеции, Дании, Польши, других стран и российских регионов, сообщили ТАСС в правительстве области.

"Для участия в форуме зарегистрировалось около 400 человек", - сказали в областном правительстве. Ожидается участие заместителя министра экономического развития РФ Александра Цыбульского, посла Европейского Союза в РФ Вигаудаса Ушацкаса.

В деловой части форума - заключение соглашений о сотрудничестве между Калининградской Костромской областями, Калининградская торгово-промышленная палата подпишет соглашения о взаимодействии с союзом "Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата", АНП "Камский инновационный территориально-производственный кластер", Машиностроительным кластером Республики Татарстан.

В рамках форума пройдут круглые столы, посвященные практическим аспектам межрегионального сотрудничества, цифровой экономике. Калининград представит туристический потенциал, в том числе программы, разрабатываемые в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Топ-менеджеры инновационных компаний Qloud GmbH (Германия), GS Group, CPS Lab, Cyber.Fund (Россия) обсудят вопросы поиска IT-решений для бизнеса и использования облачных платформ (баз хранения вычислительных ресурсов) для снижения их цены для предприятий. Будут представлены возможности облачной платформы Solucon и IoT устройств, перспективы использования цифровых денег и технологий блокчейн.

Планируется обсуждение вопросов развития связей в сферах культуры, туризма, охраны экологии, в том числе водных объектов и Балтийского моря. Участники форума обменяются опытом планирования развития городов и участия в этих вопросах их жителей.

Форум регионов-партнеров Калининградской области проводится в Калининградской с 2008 года, ежегодно собирает до 300 участников из России и стран Балтийского региона. Он дает возможность обменяться профессиональным опытом, обсудить планы и наметить области сотрудничества. В его рамках проходили заседания Объединенного мониторингового комитета программы "Литва-Польша-Россия" в 2007-2013 гг., а также Объединенного программного комитета программы приграничного сотрудничества "Польша-Россия" 2014-2020гг., сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: открытого масштабного конфликта между Россией и США не пережил бы никто
2
Теплоход "Генерал Ватутин" прошел в РФ пограничный контроль
3
Порошенко подписал закон о языковой квоте для украинских телеканалов
4
Подозреваемый в убийстве девяти человек под Тверью признает вину
5
Футбольную команду сняли с турнира, обвинив 8-летнюю девочку в том, что она мальчик
6
ВВС коалиции нанесли авиаудар по проправительственным силам в Сирии
7
Sky: Саудовская Аравия выдвинула 10 условий для нормализации отношений с Катаром
Темы дня
Загрузка...
Реклама