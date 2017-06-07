Сечин: в иске к АФК "Система" нет ничего личного

В Москве и области 7 июня будет солнечно и до 23 градусов теплаМосква 7 июня, 6:14
"Известия": депутат Госдумы предлагает сажать на шесть лет за издевательство над животнымиОбщество 7 июня, 6:07
Шойгу предложил подписать "дорожную карту" военного сотрудничества между Россией и КитаемАрмия и ОПК 7 июня, 6:03
"Ъ": Кудрин рекомендует сократить на 30% число госслужащихЭкономика и бизнес 7 июня, 5:24
Путин: американская система ПРО не защищает полностью территорию СШАПолитика 7 июня, 5:12
Двум фанатам сборной Англии пожизненно запрещено посещать матчи за нацистские жестыСпорт 7 июня, 4:59
Путин: Россия предоставила убежище Сноудену как борцу с нарушениями прав человекаПолитика 7 июня, 4:45
WP: Трамп просил директора нацразведки отвлечь внимание ФБР от ФлиннаМеждународная панорама 7 июня, 4:23
СМИ: Джошуа освобожден от обязательной защиты титула ради боя-реванша с Владимиром КличкоСпорт 7 июня, 3:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что в иске нефтяной компании к АФК "Система" нет ничего личного. Об этом во вторник сообщила британская газета Financial Times.
Как пишет издание, Сечин опроверг слова неназванного иностранного инвестора, по мнению которого, между Сечиным и основным бенефициаром АФК "Система" Владимиром Евтушенковым "есть явно что-то личное". "Конфликта с Евтушенковым у нас нет. Ничего личного", - отметил Сечин.
По его словам, в суд он обратился для того, чтобы защитить интересы своих акционеров. "Я не могу подвести и не защитить своих акционеров, - подчеркнул Сечин. - И сделал я это правильным образом. Я обратился в суд".
В мае "Роснефть" подала иск к АФК "Система" и "Система-Инвест" о взыскании 106,6 млрд рублей убытков, причиненных в результате реорганизации "Башнефти", впоследствии сумма иска была увеличена до 170,6 млрд в связи с ослаблением курса рубля. АФК "Система" не согласна с предъявляемыми претензиями.
С 2005 по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти". Башкирии принадлежит 25% плюс одна акция "Башнефти".