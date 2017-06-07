Сечин: в иске к АФК "Система" нет ничего личного

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что в иске нефтяной компании к АФК "Система" нет ничего личного. Об этом во вторник сообщила британская газета Financial Times.

Как пишет издание, Сечин опроверг слова неназванного иностранного инвестора, по мнению которого, между Сечиным и основным бенефициаром АФК "Система" Владимиром Евтушенковым "есть явно что-то личное". "Конфликта с Евтушенковым у нас нет. Ничего личного", - отметил Сечин.

По его словам, в суд он обратился для того, чтобы защитить интересы своих акционеров. "Я не могу подвести и не защитить своих акционеров, - подчеркнул Сечин. - И сделал я это правильным образом. Я обратился в суд".

В мае "Роснефть" подала иск к АФК "Система" и "Система-Инвест" о взыскании 106,6 млрд рублей убытков, причиненных в результате реорганизации "Башнефти", впоследствии сумма иска была увеличена до 170,6 млрд в связи с ослаблением курса рубля. АФК "Система" не согласна с предъявляемыми претензиями.

С 2005 по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти". Башкирии принадлежит 25% плюс одна акция "Башнефти".