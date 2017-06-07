Курс доллара на Московской бирже вырос до 56,55 руб., евро - до 63,79 руб.

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и достиг отметки в 56,55 рубля.

Курс евро поднялся на 1 копейку, составив 63,79 руб.

Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,27% и составил 1875,18 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,38% и достиг отметки 1045,15 пункта.