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Курс доллара на Московской бирже вырос до 56,55 руб., евро - до 63,79 руб.

Экономика и бизнес
7 июня, 10:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,27%, РТС - на 0,38%

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и достиг отметки в 56,55 рубля.

Курс евро поднялся на 1 копейку, составив 63,79 руб.

Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,27% и составил 1875,18 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,38% и достиг отметки 1045,15 пункта.

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