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Миронов предложил закрепить за депутатами утверждение тарифов естественных монополий в ЖКХ

Экономика и бизнес
7 июня, 10:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Лидер фракции справороссов отметил, что проблема ЖКХ занимает первое место среди вопросов граждан, поступивших к прямой линии президента РФ Владимира Путина, которая состоится 15 июня

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия" внесет в среду в Госдуму законопроект о регулировании тарифов естественных монополий в системе ЖКХ, утверждение которых предлагается закрепить не за антимонопольной службой, а за депутатами. Об этом сообщил в среду журналистам лидер фракции справороссов Сергей Миронов.

"Сегодня фракция "Справедливая Россия" вносит очередную законодательную инициативу. Речь идет о регулировании тарифов естественных монополий в системе ЖКХ", - сказал он.

Миронов отметил, что проблема ЖКХ занимает первое место среди вопросов граждан, поступивших к прямой линии президента РФ Владимира Путина, которая состоится 15 июня.

"Мы предлагаем ежегодно регулировать тарифы естественных монополий не более чем в размере прогнозируемой инфляции. Сегодня тарифы утверждаются антимонопольной службой, но мы считаем, что в рамках бюджетного процесса тарифы должны утверждаться депутатами, представляющими всю Россию", - подчеркнул политик.

Миронов также сообщил, что на встрече думских справороссов с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным, прошедшей накануне, глава ведомства "вполне благосклонно отнесся к предложению фракции, подтвердив, что регулировать тарифы естественных монополий надо".

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