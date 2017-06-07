Единороссы в ходе "правчаса" спросят Орешкина о росте пенсий до 2035 года

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Фракция "Единая Россия" в рамках "правительственного часа" в Госдуме с главой Министерства экономического развития (МЭР) Максимом Орешкиным намерена обратиться к министру с вопросом о якобы несущественном росте пенсий в РФ до 2035 года, о чем ранее писали СМИ со ссылкой на прогноз МЭР. Об этом сообщил журналистам первый заместитель руководителя фракции Андрей Исаев.

В конце мая газета "Ведомости" сообщила, что Минэкономразвития закладывает почти нулевой реальный рост пенсий на ближайшие 20 лет в целевой вариант макропрогноза-2035, предполагающий повышение экономического роста России до темпов выше среднемировых. Из прогноза следует, что в сравнении с 2016 годом доходы за 20 лет увеличиваются на 55%, реальные зарплаты - на 56,5%, экономика - на 78%, а пенсии - всего на 2,5%. Их рост возобновится в 2024 году, до 2022 года в реальном выражении они будут сокращаться. В итоге к 2035 году пенсии останутся на 4% ниже уровня 2013 года.

"Мы намерены спросить министра экономического развития - разделяет ли он позицию правительства, официально заявленную в программе развития пенсионной системы РФ, которая предполагает, что к 2030 году средний размер пенсий в РФ должен быть установлен не ниже 2,5-3 прожиточных минимумов пенсионера", - сказал Исаев.

Депутат отметил, что фракцию также интересуют вопросы, связанные с инфляцией. "Напомню, что цифры инфляции снижаются. Сейчас Росстат подчинен как раз Минэкономразвития, но наши избиратели обращают наше внимание на то, что общие размеры не отражают инфляцию на социально-значимые платежи и социально-значимые товары. Там цены растут существенно быстрее", - сказал Исаев.

Парламентарий добавил, что единороссы "хотят предложить Минэкономразвития отдельно считать инфляцию именно этого социального пакета".