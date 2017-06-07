Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Единороссы в ходе "правчаса" спросят Орешкина о росте пенсий до 2035 года

Экономика и бизнес
7 июня, 10:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Фракцию также интересуют вопросы, связанные с инфляцией

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Фракция "Единая Россия"  в рамках "правительственного часа" в Госдуме с главой Министерства экономического развития (МЭР) Максимом Орешкиным намерена обратиться к министру с вопросом о якобы несущественном росте пенсий в РФ до 2035 года, о чем ранее писали СМИ со ссылкой на прогноз МЭР. Об этом сообщил журналистам первый заместитель руководителя фракции Андрей Исаев.

В конце мая газета "Ведомости" сообщила, что Минэкономразвития закладывает почти нулевой реальный рост пенсий на ближайшие 20 лет в целевой вариант макропрогноза-2035, предполагающий повышение экономического роста России до темпов выше среднемировых. Из прогноза следует, что в сравнении с 2016 годом доходы за 20 лет увеличиваются на 55%, реальные зарплаты - на 56,5%, экономика - на 78%, а пенсии - всего на 2,5%. Их рост возобновится в 2024 году, до 2022 года в реальном выражении они будут сокращаться. В итоге к 2035 году пенсии останутся на 4% ниже уровня 2013 года.

"Мы намерены спросить министра экономического развития - разделяет ли он позицию правительства, официально заявленную в программе развития пенсионной системы РФ, которая предполагает, что к 2030 году средний размер пенсий в РФ должен быть установлен не ниже 2,5-3 прожиточных минимумов пенсионера", - сказал Исаев.

Депутат отметил, что фракцию также интересуют вопросы, связанные с инфляцией. "Напомню, что цифры инфляции снижаются. Сейчас Росстат подчинен как раз Минэкономразвития, но наши избиратели обращают наше внимание на то, что общие размеры не отражают инфляцию на социально-значимые платежи и социально-значимые товары. Там цены растут существенно быстрее", - сказал Исаев.

Парламентарий добавил, что единороссы "хотят предложить Минэкономразвития отдельно считать инфляцию именно этого социального пакета".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Орешкин, Максим Станиславович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Серия вооруженных атак в Иране. Хроника событий
2
Теплоход "Генерал Ватутин" будет обслуживать речные круизы в России
3
Путин: открытого масштабного конфликта между Россией и США не пережил бы никто
4
Теплоход "Генерал Ватутин" прошел в РФ пограничный контроль
5
Развертывание ПРО США в Южной Корее будет приостановлено
6
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
7
Путин: американская система ПРО не защищает полностью территорию США
Темы дня
Загрузка...
Реклама