"АвтоВАЗ" начал производство LADA Vesta, способной работать на двух видах топлива

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САМАРА, 7 июня. /ТАСС/. Группа "АвтоВАЗ" начала серийное производство двухтопливной версии LADA Vesta CNG, сообщила в среду пресс-служба "Автоваза".
"Впервые в истории бренда к дилерам поступит автомобиль с серийной газобаллонной установкой, рассчитанной на применение сжатого природного газа", - говорится в сообщении пресс-службы.
LADA Vesta CNG может использовать в качестве топлива как бензин, так и метан. Метан является наиболее безопасным, экологичным и недорогим видом топлива. Его использование увеличивает ресурс мотора и снижает затраты на горючее более чем в три раза. Кроме того, при разработке LADA Vesta CNG особое внимание уделялось безопасности.
Современный металлокомпозитный газовый баллон снабжен встроенным предохранителем и скоростным клапаном, исключающими возможность разрыва баллона, а также неконтролируемый выход газа.
Полностью заправленный автомобиль способен проехать более 1 тыс. км без дозаправки. В случае, когда газ в баллонах заканчивается, происходит автоматический перевод питания двигателя на бензин. Также возможна принудительная смена используемого топлива при помощи переключателя газ/ бензин.
Первые автомобили LADA Vesta CNG, произведенные в мае, в ближайшее время поступят для тестирования к потенциальным корпоративным клиентам.