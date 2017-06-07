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Правительство поддержало страхование средств частных лиц на инвестсчетах

Экономика и бизнес
7 июня, 13:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Пока в проекте документа предусмотрено, что этим страхованием средств на ИИС будет заниматься Агентство по страхованию вкладов

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало законопроект о страховании средств частных лиц на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС), сообщил на конференции НАУФОР председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"В понедельник поступила информация из правительства, что оно поддерживает страхование средств физических лиц-инвесторов на ИИС", - сказал он.

Пока в проекте документа предусмотрено, что этим страхованием средств на ИИС будет заниматься Агентство по страхованию вкладов. Но есть возражения, что надо выделить для этой цели отдельный институт, дискуссии продолжаются, отметил глава комитета Госдумы.

Аксаков в начале 2017 года внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о страховании на фондовом рынке. Цель законопроекта - увеличить вовлеченность граждан на фондовом рынке, а также защитить их от мошенничества. При этом упущенная выгода и рыночные риски страховаться не будут.

Предполагается, что страхование ИИС заработает с 2018 года.

По данным Московской биржи, по состоянию на 5 июня открыты 225 тысяч ИИС.

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Персоны
Аксаков, Анатолий Геннадьевич
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