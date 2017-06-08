"Ъ": ВТБ подал иск более чем на 650 млн рублей к акционеру "Юлмарта"

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Банк ВТБ подал иск более чем на 650 млн рублей к Дмитрию Костыгину, одному из основных акционеров интернет-ритейлера "Юлмарт". Об этом пишет в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на копию иска, принятого к производству Дзержинским райсудом Санкт-Петербурга 6 июня.
Как пишет газета, банк хочет взыскать с бизнесмена задолженность по договору поручительства от 19 февраля 2016 года между ВТБ и НАО "Юлмарт" (проходит по делу третьим лицом). По договору интернет-ритейлеру была открыта кредитная линия с лимитом 715 млн рублей.
В пресс-службе ВТБ "Коммерсанту" подтвердили, что Костыгин выступает поручителем по кредиту "Юлмарта". "Мы не получили от Дмитрия Костыгина никаких конкретных предложений по урегулированию задолженности компании, поэтому сейчас вынуждены защищать свои интересы в судебном порядке", - пояснили в банке. Там также добавили, что суд вынес определение об аресте имущества Костыгина.
Сам Костыгин, общее состояние которого оценивается в $550 млн, заявил изданию, что ему неизвестно об иске.
"Юлмарт" - российский интернет-ритейлер, насчитывающий свыше 400 представительств в более чем 200 городах России. В 2015 году выручка "Юлмарта" увеличилась на 4%, до 62,7 млрд руб. Руководство "Юлмарта" неоднократно заявляло, что ритейлер намерен выйти на IPO, однако сроки постоянно переносились. Согласно последнему заявлению по этой теме, выход на биржу мог состояться в начале 2017 г., при этом "Юлмарт" был готов разместить около 20% акций.
Самой большой долей в "Юлмарте" (38,5%) владеет Donna Union Foundation Михаила Васинкевича, еще 31,6% принадлежит Koshigi Ltd Дмитрия Костыгина, оставшимися 29,9% обладает Август Мейер.
На данный момент в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области подано несколько исков о банкротстве "Юлмарта" и компаний, входящих в группу. По словам Костыгина, вопросы по долговым обязательствам компании перед банками и частными кредиторами близки к урегулированию.