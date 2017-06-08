Назарбаев: Китай стал основным партнером Казахстана в экономике

АСТАНА, 8 июня. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Китай стал основным партнером Казахстана в области экономики. Об этом казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев заявил в ходе встречи в Астане с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Китай стал основным партнером Казахстана в экономике по объему прямых иностранных инвестиций, выданных кредитов и совместных предприятий", - отметил Назарбаев.

"Мы решили вопрос энергетического сотрудничества - 25% добываемой нефти в Казахстане производятся китайскими компаниями. Сейчас они ставят вопрос о продлении контрактов, мы будем очень внимательно на это смотреть, потому что они хорошие наши партнеры по совместной работе", - пояснил он.

По словам президента, у Астаны и Пекина сложились "образцовые межгосударственные отношения". "У нас нет нерешенных вопросов, и любые возникающие вопросы решаются", - отметил президент Казахстана.

Перенос предприятий

Назарбаев также заявил, что Казахстан продолжит переносить китайские предприятия на свою территорию.

"Сейчас мы осуществляем, как мы договорились, перенос 51 предприятия в Казахстан. Уже три работают, по шести идет работа - и дальше мы продолжаем. Идут работы по энергетике и транспорту", - информировал Назарбаев.

Президент Казахстана отметил успешное сотрудничество двух стран в области энергетики. "За эти годы, когда мы вместе с Вами работали, поставлено более 100 миллионов тонн нефти через Казахстан, более 180 миллиардов кубометров газа. Товарооборот, по китайским пограничным данным, вырос на 46%, по нашим данным - на 30%. Не знаю, почему разница такая, видимо, в методике расчета", - отметил глава Казахстана, обращаясь к председателю КНР.

"Один пояс, один путь"

По словам Назарбаева, Казахстан продолжит развивать инициативу "Один пояс, один путь", предложенную КНР.

"Главное сейчас у нас - это освоение идеи Шелкового пути "Один пояс, один путь", которую органично продолжил Казахстан на своей территории. Поддерживая Вашу идею, высказанную в Казахстане, за эти четыре года мы построили 1500 километров железных дорог, которые соединяют западный Китай с Каспием, с Европой, и три тысячи километров автомобильных дорог", - отметил Назарбаев, обращаясь к председателю КНР.

"Имеются два железнодорожных перехода, шесть автомобильных переходов, потому Казахстан, как их хотел, становится транзитным государством за счет торговли с Китаем", - пояснил президент Казахстана.

Заседание саммита ШОС

Назарбаев назвал предстоящее заседание саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане историческим.

"Мы активно взаимодействуем на международных, региональных площадках: ООН, СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии), ШОС. Ярким примером такой слаженной работы является наше сотрудничество в ШОС. Завтра мы с Вами примем участие в историческом заседании организации, которая расширится за счет присоединения Индии и Пакистана к ШОС", - сказал Назарбаев, обращаясь к председателю КНР.

"После астанинского саммита председательство перейдет к Вашей стране, и мы хотим пожелать Вам успехов", - добавил президент Казахстана в разговоре с Си Цзиньпином.

Главными вопросами повестки дня открывающегося сегодня двухдневного саммита ШОС станут принятие Индии и Пакистана в качестве полноправных членов организации, а также утверждение Конвенции по противодействию экстремизму.