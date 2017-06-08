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Курс доллара на Московской бирже снизился до 57,04 руб.

Экономика и бизнес
8 июня, 10:03 дата обновления: 8 июня, 10:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Курс евро уменьшился до 64,19 руб.

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и достиг отметки в 57,04 рубля. Курс евро уменьшился на 15 коп., составив 64,19 руб. 

Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,2% и составил 1872,39 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,3% и достиг отметки 1031,56 пункта.

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