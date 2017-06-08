Курс доллара на Московской бирже снизился до 57,04 руб.

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и достиг отметки в 57,04 рубля. Курс евро уменьшился на 15 коп., составив 64,19 руб.

Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,2% и составил 1872,39 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,3% и достиг отметки 1031,56 пункта.