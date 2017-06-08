Трутнев: в Приморье нарушаются сроки оформления "дальневосточного гектара"

ВЛАДИВОСТОК, 8 июня. /ТАСС/. Сроки оформления в собственность "дальневосточного гектара" не соблюдаются в Приморье и на Сахалине, еще в шести регионах требование о 30-дневном сроке оформления документов выполняется почти на 100%.

Об этом на брифинге во Владивостоке сообщил вице-премьер РФ - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Сроки выполнения (установленный законом 30-дневный срок оформления документов - прим. ТАСС) у нас сегодня по шести субъектам Дальнего Востока - от 98% до 100%. Хуже пока в Приморье и на Сахалине. Надо разбираться с причинами", - отметил Трутнев.

По его словам, основной проблемой при оформлении земельных участков является отказ в предоставлении земли. "Отказы должны быть только в одном случае: там, где предоставление земли невозможно. <...> У нас же сейчас основная причина отказа - отсутствие зарегистрированных прав (третьих лиц или организаций - прим. ТАСС)", - отметил полпред.

Трутнев подчеркнул, что работа по расширению перечня земель, на которых люди смогут выбрать участок, будет продолжена.

Задержки с оформлением в Приморье

О нарушении сроков оформления "дальневосточного гектара" в Приморье сообщил в четверг на встрече с общественностью и СМИ на Дальневосточном медиасаммите губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. По его словам, сейчас на оформление требуется более 50 дней. В качестве причины нарушения сроков губернатор назвал большой спрос на землю в регионе и недоработки в законе.

"Интерес к проекту большой, в частности к Приморью. Нам поступило уже около 40 тысяч заявок на "дальневосточный гектар". В ходе работы выявляются недоработки в законе, которые пытаемся максимально быстро исправить. Позиция наших федеральных коллег схожа с нашей - людям не надо отказывать", - подчеркнул губернатор.

Он отметил, что поправки в закон должны помочь решить проблемы с оформлением земли.

"Дальневосточный гектар"

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу с 1 июня 2016 года. Документ дает возможность каждому гражданину однократно оформить в безвозмездное пользование находящийся в государственной или муниципальной собственности участок земли. Гражданам предоставлен один год на то, чтобы определиться с видом использования земельного участка, и пять лет на его освоение.

На первом этапе закон давал право жителям "пилотных" районов в регионах Дальнего Востока выбрать участок в своем муниципальном образовании края или области. Через четыре месяца, 1 октября 2016 года, начался второй этап реализации программы, в течение которого жители Дальнего Востока смогли получать земельные участки на всей территории в своих регионах. С 1 февраля этого года гражданин России может выбрать себе участок в любом из регионов Дальневосточного федерального округа.

В конце мая в Госдуму внесен законопроект об упрощенной подаче документов на "дальневосточный гектар". В частности, он подразумевает подачу заявки на участок через МФЦ по всей стране и расширение территорий, на которых предоставляется земля.