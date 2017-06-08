Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в мае выросли на 14,7%

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Продажи легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в мае 2017 года выросли на 14,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года - до 124,99 тыс. Об этом сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

При этом в январе - мае продажи увеличились на 5,1%, до 577,449 тыс. автомобилей.

"По отношению к прошлому году российский автомобильный рынок в мае в третий раз подряд продемонстрировал солидный рост, выраженный двузначной цифрой впервые за много лет. Заслуживает внимания тот факт, что положительная динамика наблюдается для большинства игроков на рынке. По нашему мнению, это является важным фактором для того, чтобы процесс восстановления рынка получил дальнейшее развитие и, что наиболее важно, превратился в долговременный тренд", - комментирует продажи автомобилей в России председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

По данным АЕБ, автомобили Lada остаются самыми продаваемыми по итогам мая - реализовано 25 тыс. автомобилей отечественного бренда, что на 22% больше, чем годом ранее. В январе - мае продажи "АвтоВАЗа" увеличились на 10% в годовом выражении - до 112,835 тыс. авто. Далее следуют Kia (рост на 26% - до 15,121 тыс. к маю 2016 г.), Hyundai (+13%, до 11,955 тыс.), Renault (+22%, до 10,917 тыс.) и Toyota (+15%, до 7,898 тыс.).

Самой продаваемой моделью в мае стала Kia Rio - реализовано 8,08 тыс. машин этой модели (+6,8% к маю 2016 г.). Второе место по популярности заняла Lada Granta, а третье Lada Vesta - с 7,32 тыс. и 6,7 тыс. проданных авто соответственно. Четвертой по популярности стала Hyundai Solaris - реализовано 5,8 тыс. единиц. Замыкает пятерку лидеров Hyundai Creta с 4,2 тыс. проданных машин.