Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЕЦБ повысил прогнозы по ВВП и понизил прогнозы по инфляции еврозоны на 2017-2019

Экономика и бизнес
8 июня, 15:48 UTC+3

При этом ЕЦБ сохранил объем ежемесячного выкупа активов на уровне €60 млрд до конца декабря 2017 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. ЕЦБ улучшил прогноз по росту ВВП еврозоны в 2017 году до 1,9% с 1,8%, заявил глава ЕЦБ Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам заседания регулятора.

По его словам, ЕЦБ также улучшил прогноз по ВВП еврозоны на 2018 год до 1,8% с 1,7%, а прогноз по росту экономики еврозоны на 2019 год повысил до 1,7% с 1,6%.

Кроме того, ЕЦБ понизил прогноз по инфляции в еврозоне на 2017 год до 1,5% с 1,7%, прогноз на 2018 год - до 1,3% с 1,6%, а прогноз на 2019 год - до 1,6% с 1,7%.

ЕЦБ ранее  сохранил базовую ставку на нулевом уровне. Кроме того, маржинальная ставка сохранена на уровне 0,25%, а ставка по депозитам - на уровне минус 0,4%.

При этом ЕЦБ сохранил объем ежемесячного выкупа активов на уровне €60 млрд до конца декабря 2017 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Хоспис — дом для пациентов. Мы — хозяева этого дома"
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: Кремль примет меры в ответ на расширение НАТО к границам РФ
2
Число отравившихся шаурмой в Ростовской области увеличилось до 50
3
Полиция проводит обыски в офисе организации "Русь сидящая"
4
В Госдуму внесен законопроект о запрете технологий для просмотра заблокированных сайтов
5
В Москве задержали администратора одной из "групп смерти"
6
Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с Путиным
7
Партия "Батькивщина" обвинила Петра Порошенко в госизмене
Темы дня
Загрузка...
Реклама