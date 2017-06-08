ЕЦБ повысил прогнозы по ВВП и понизил прогнозы по инфляции еврозоны на 2017-2019

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. ЕЦБ улучшил прогноз по росту ВВП еврозоны в 2017 году до 1,9% с 1,8%, заявил глава ЕЦБ Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам заседания регулятора.
По его словам, ЕЦБ также улучшил прогноз по ВВП еврозоны на 2018 год до 1,8% с 1,7%, а прогноз по росту экономики еврозоны на 2019 год повысил до 1,7% с 1,6%.
ЕЦБ ранее сохранил базовую ставку на нулевом уровне. Кроме того, маржинальная ставка сохранена на уровне 0,25%, а ставка по депозитам - на уровне минус 0,4%.
При этом ЕЦБ сохранил объем ежемесячного выкупа активов на уровне €60 млрд до конца декабря 2017 года.