ЕЦБ повысил прогнозы по ВВП и понизил прогнозы по инфляции еврозоны на 2017-2019

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. ЕЦБ улучшил прогноз по росту ВВП еврозоны в 2017 году до 1,9% с 1,8%, заявил глава ЕЦБ Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам заседания регулятора.

По его словам, ЕЦБ также улучшил прогноз по ВВП еврозоны на 2018 год до 1,8% с 1,7%, а прогноз по росту экономики еврозоны на 2019 год повысил до 1,7% с 1,6%.

Кроме того, ЕЦБ понизил прогноз по инфляции в еврозоне на 2017 год до 1,5% с 1,7%, прогноз на 2018 год - до 1,3% с 1,6%, а прогноз на 2019 год - до 1,6% с 1,7%.

ЕЦБ ранее сохранил базовую ставку на нулевом уровне. Кроме того, маржинальная ставка сохранена на уровне 0,25%, а ставка по депозитам - на уровне минус 0,4%.

При этом ЕЦБ сохранил объем ежемесячного выкупа активов на уровне €60 млрд до конца декабря 2017 года.