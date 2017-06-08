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В Думу внесен проект, по которому авиакомпании могут отказать дебоширам в билетах

Экономика и бизнес
8 июня, 16:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Накануне Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект, в соответствии с которым авиакомпании смогут составлять черные списки пассажиров

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Законопроект, который дает право авиакомпаниям отказывать в продаже билетов лицам из черных списков авиадебоширов, внесен в Госдуму. Его авторами выступили депутаты Павел Крашенинников, Евгений Москвичев и Ярослав Нилов.

Речь идет о поправках в статью 786 части 2 Гражданского кодекса (ГК) РФ. Ими предлагается дополнить ГК новым положением о том, что "в случаях, предусмотренных Воздушным кодексом РФ, перевозчик или лицо, уполномоченное перевозчиком на заключение договора воздушной перевозки пассажира, вправе отказать в заключении договора воздушной перевозки пассажира для защиты прав и законных интересов лиц и организаций".

Как говорится в пояснительной записке, "гражданская авиация все чаще сталкивается с чрезвычайными ситуациями, причиной которых являются случаи противоправного поведения отдельных пассажиров на борту воздушного судна, представляющего опасность как для жизни и здоровья других пассажиров, так и для безопасности полетов в целом".

По информации, предоставленной крупнейшими авиакомпаниями, за последнее десятилетие они зафиксировали более трех тысяч нарушений правил поведения на борту воздушного судна, в том числе грубых, вплоть до нападения и на бортпроводников, и других пассажиров, отмечается в сопроводительных документах. При этом все перевозчики отмечают тенденцию к росту числа случаев агрессивного поведения пассажиров на борту воздушного судна, а также вынужденных посадок воздушных судов, причиной которых являлись случаи опасного поведения авиапассажиров.

"В целях предотвращения подобных случаев, помимо усиления уголовной и административной ответственности за противоправное поведение на борту воздушного судна, авиакомпаниям необходимо предоставить право отказывать в заключении договора воздушной перевозки пассажира, если гражданин внесен данным перевозчиком в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена, за совершение ими прежде серьезного правонарушения на борту воздушного судна, создавшего угрозу безопасности полета воздушного судна, жизни или здоровью других лиц либо повлекшего причинение вреда жизни или здоровью других лиц", - говорится в пояснительной записке.

Для реализации этого положения, указывают авторы, необходимо внести изменения в Гражданский кодекс в части "закрепления в нем исключения из общего правила о недопустимости отказа в заключении публичного договора, каковым является договор воздушной перевозки пассажира".

Законопроект о черных списках авиадебоширов

Накануне Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект, в соответствии с которым авиакомпании смогут составлять черные списки пассажиров, нарушивших порядок на борту самолета. Инициативой предусматривается, что перевозчик сможет запрещать дебоширам летать своими рейсами в течение одного года.

Согласно поправкам, поступившим ко второму чтению, командиру воздушного судна предоставляется право передать дебоширов правоохранительным органам. При этом по прибытии воздушного судна на ближайший аэродром перевозчик будет иметь право отказать пассажиру в заключении договора воздушной перевозки, если он внесен в черный список.

Включение пассажира в указанный реестр будет осуществляться на основании вступившего в законную силу постановления о назначении ему административного наказания за совершение на борту воздушного судна из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств.

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