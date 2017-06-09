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Тинькофф банк разместил евробонды впервые за четыре года

Экономика и бизнес
9 июня, 0:52 UTC+3 ЛИМАССОЛ ЛИМАССОЛ 9, июня. /ТАСС

Спрос на бумаги превысил предложение втрое

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ЛИМАССОЛ, 9 июня. /ТАСС/. Тинькофф банк разместил бессрочные субординированные евробонды на $300 млн, говорится в рассылке для инвесторов, имеющейся в распоряжении ТАСС.

Ставка купона составила 9,25%, она несколько раз была снижена с 9,75% в ходе заполнения книги заявок. Спрос на бумаги превысил предложение втрое.

Бонды будут включены в добавочный капитал банка первого уровня. По бумагам предусмотрен колл-опцион (право эмитента выкупить актив по определенной цене в будущем) через пять лет и три месяца.

Организаторами выпуска стали J. P. Morgan, UBS, BCP Securities, BCS Global Markets, Pareto Securities, инвесткомпания "Регион" и "Ренессанс Капитал".

Одновременно банк 31 мая объявил, что выкупает субординированные евробонды с погашением в 2018 году. Это выпуск на $200 млн с доходностью 14% годовых, бумагами на $40 млн владеет сам Тинькофф банк и связанные с ним структуры.

Заявки принимаются до 8 июня. Банк выкупит бумаги по цене $1107,5 за облигацию за $1000 номинала. Этот выпуск банк разместил в ноябре 2012 года, это был последний выход банка на международные рынки капитала.

Днем ранее представитель банка сообщил ТАСС, что Тинькофф банк видит сейчас хорошее окно для увеличения капитала на выгодных условиях.

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