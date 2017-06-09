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Bloomberg: курс фунта упал после публикации предварительных итогов британских выборов

Экономика и бизнес
9 июня, 0:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Курс установился на уровне $1,27 к £1, он стал самым низким с апреля текущего года

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Курс фунта стерлингов по отношению к доллару США упал на 1,8% на торгах в Нью-Йорке сразу после публикации данных экзитпола после внеочередных парламентских выборов в Великобритании. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, падение произошло через четыре минуты после публикации результатов экзитпола. Курс установился на уровне $1,27 к £1. Этот курс стал самым низким с апреля текущего года.

Агентство связывает падение национальной валюты с ослаблением позиций правящей Консервативной партии. Экзитполы показали, что консерваторы во главе с премьер-министром Терезой Мэй получили 314 мест в новом парламенте, что на 16 мандатов меньше, чем у них было в парламенте предыдущего созыва.

Досрочные выборы Мэй объявила в конце апреля с целью усилить свои позиции в Палате общин перед началом переговоров с Брюсселем об условиях выхода страны из состава ЕС. Однако при таком раскладе она лишь ослабит позиции партии и перед ней встанет перспектива отставки.

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