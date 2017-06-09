Японская Softbank приобретает производителя роботов Boston Dynamics

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ТОКИО, 9 июня. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Крупная телекоммуникационная японская компания SoftBank достигла соглашения о приобретении американского производителя робототехники Boston Dynamics. Об этом говорится в распространенном совместном заявлении компаний.
Сумма сделки и другие подробности не раскрываются.
"Сейчас есть много вещей, которые мы не можем решить за счет человеческих способностей. Умные роботы станут ключевым фактором нового этапа информационной революции, а Boston Dynamics - это лидер в данной области. Мы ожидаем от них поддержки в деле развития робототехники, что может помочь сделать нашу жизнь проще, безопаснее и эффективнее", - отметил генеральный директор SoftBank Масаёси Сон.
Также SoftBank объявил о покупке компании по производству роботов Schaft, которая была создана в 2012 году при Токийском университете.
Основанная в 1981 году SoftBank является одним из крупнейших телекоммуникационных корпораций Японии. Она также работает в сфере маркетинга и финансов. Ее гендиректор с капиталом в размере $17,7 млрд занимает 82-е место в списке самых богатых людей мира по версии журнала Forbes, в отдельном рейтинге японских миллиардеров он находится на второй позиции.