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Японская Softbank приобретает производителя роботов Boston Dynamics

Экономика и бизнес
9 июня, 9:15 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев

Сумма сделки и другие подробности не раскрываются. Компания также объявила о покупке компании по производству роботов Schaft, которая была создана в 2012 году при Токийском университете

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ТОКИО, 9 июня. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Крупная телекоммуникационная японская компания SoftBank достигла соглашения о приобретении американского производителя робототехники Boston Dynamics. Об этом говорится в распространенном совместном заявлении компаний.

Сумма сделки и другие подробности не раскрываются.

"Сейчас есть много вещей, которые мы не можем решить за счет человеческих способностей. Умные роботы станут ключевым фактором нового этапа информационной революции, а Boston Dynamics - это лидер в данной области. Мы ожидаем от них поддержки в деле развития робототехники, что может помочь сделать нашу жизнь проще, безопаснее и эффективнее", - отметил генеральный директор SoftBank Масаёси Сон.

Также SoftBank объявил о покупке компании по производству роботов Schaft, которая была создана в 2012 году при Токийском университете.

Основанная в 1981 году SoftBank является одним из крупнейших телекоммуникационных корпораций Японии. Она также работает в сфере маркетинга и финансов. Ее гендиректор с капиталом в размере $17,7 млрд занимает 82-е место в списке самых богатых людей мира по версии журнала Forbes, в отдельном рейтинге японских миллиардеров он находится на второй позиции.

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