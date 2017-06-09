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Курс доллара на Московской бирже вырос до 57,2 руб.

Экономика и бизнес
9 июня, 10:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Курс евро практически не изменился и составил 63,8 руб.

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10 копеек и составил 57,2 рубля. Курс евро практически не изменился и составил 63,8 рубля.

Индекс ММВБ на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,3% и составил 1869,25 пункта. Индекс РТС опустился на 0,4% и составил 1034,61 пункта.

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