Курс доллара на Московской бирже вырос до 57,2 руб.

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10 копеек и составил 57,2 рубля. Курс евро практически не изменился и составил 63,8 рубля.

Индекс ММВБ на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,3% и составил 1869,25 пункта. Индекс РТС опустился на 0,4% и составил 1034,61 пункта.