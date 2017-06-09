Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Набиуллина: ставки по ипотеке в России близки к историческому минимуму

Экономика и бизнес
9 июня, 13:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Глава Центробанка подчеркнула, что сейчас банки имеют все возможности для наращивания кредитования

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Ставки по ипотеке в России сейчас близки к историческому минимуму, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Ставки по банковским кредитам снижаются вслед за инфляцией, сейчас практически вернулись к докризисному уровню, а в ипотеке даже ниже. Сейчас ставки по ипотеке близки к истерическому минимуму", - сказала она.

Глава регулятора подчеркнула, что сейчас банки имеют все возможности для наращивания кредитования.

"Прибыль продолжает расти, кредит экономики значительно вырос в апреле - на 1,3%. Быстрее всего растет кредитование сельского хозяйства, добывающей промышленности, транспорта и связи. И очень важно, что кредитование малого бизнеса, которое снижалось в течение прошлого года, что нас очень беспокоило, начал восстанавливается", - добавила Набиуллина.

Банки снижают ставки по ипотеке

Ранее крупнейшие российские банки объявили о снижении ставок по ипотеке. Так, группа ВТБ с 7 июня снизила ставки по ипотеке до 10%.

Сбербанк с 1 июня уменьшить процентные ставки по жилищным кредитам на покупку новостроек, а с 5 июня - по остальным базовым ипотечным продуктам. При этом глава Сбербанка Герман Греф говорил, что данное снижение не предел и до конца года возможно ставки будут снижены еще.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как дилетанты и художники возрождают древние ремесла
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Следователи начали проверку по факту гибели внучки Хрущева
2
Назарбаев: ШОС вступила в новый этап развития как "Шанхайская восьмерка"
3
Британские консерваторы лишились большинства в парламенте, но Мэй в отставку не собирается
4
Лидер московского отделения "Яблока" Митрохин задержан в ходе акции возле Госдумы
5
Склады горят у площади Киевского вокзала в Москве
6
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички в Москве
7
Госдума приняла в первом чтении поправки к закону о бюджете на 2017 год
Темы дня
Загрузка...
Реклама