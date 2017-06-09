Набиуллина: ставки по ипотеке в России близки к историческому минимуму

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Ставки по ипотеке в России сейчас близки к историческому минимуму, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Ставки по банковским кредитам снижаются вслед за инфляцией, сейчас практически вернулись к докризисному уровню, а в ипотеке даже ниже. Сейчас ставки по ипотеке близки к истерическому минимуму", - сказала она.

Глава регулятора подчеркнула, что сейчас банки имеют все возможности для наращивания кредитования.

"Прибыль продолжает расти, кредит экономики значительно вырос в апреле - на 1,3%. Быстрее всего растет кредитование сельского хозяйства, добывающей промышленности, транспорта и связи. И очень важно, что кредитование малого бизнеса, которое снижалось в течение прошлого года, что нас очень беспокоило, начал восстанавливается", - добавила Набиуллина.

Банки снижают ставки по ипотеке

Ранее крупнейшие российские банки объявили о снижении ставок по ипотеке. Так, группа ВТБ с 7 июня снизила ставки по ипотеке до 10%.

Сбербанк с 1 июня уменьшить процентные ставки по жилищным кредитам на покупку новостроек, а с 5 июня - по остальным базовым ипотечным продуктам. При этом глава Сбербанка Герман Греф говорил, что данное снижение не предел и до конца года возможно ставки будут снижены еще.