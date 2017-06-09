Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Срок окончания строительства первого участка ЦКАД передвинут на 2019 г.

Экономика и бизнес
9 июня, 14:38 UTC+3 область/ 9, июня. /ТАСС

Продление сроков связано с изменением инвестиционных условий и долгим поиском частных соинвесторов, пояснил премьер-министр Медведев

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЗВЕНИГОРОД /Московская область/, 9 июня. /ТАСС/. Завершение строительства первого участка Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) перенесено на 2019 год, но больше отсрочек реализации проекта быть не должно. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по теме возведения ЦКАД.

По его словам, план строительства нового кольца был актуализирован. "Из-за того, что в чем-то изменились инвестиционные условия, период поиска частных соинвесторов шел несколько медленнее, чем планировалось, поэтому срок окончания строительства первого участка в обновленном плане продлен до 2019 года. Но это уже финальный срок - коллеги меня заверили в том, что этот срок является реалистичным и все будет сделано в этот период", - сказал глава правительства.

Ранее планировалось завершить строительство первого участка ЦКАД (она представляет собой кольцевую дорогу в районе существующего Малого бетонного кольца - прим. ТАСС) в 2018 году.

Медведев напомнил, что в рамках первой очереди ЦКАД планируется построить 339 км дороги, причем некоторые участки строятся на базе концессии. "Часть работ уже выполнена. Мы только что на вертолете облетели строящиеся участки с коллегами, посмотрели - там действительно работы идут в целом в соответствии с новым графиком", - сказал глава кабмина. Он напомнил, что первый участок трасс будет запущен уже осенью этого года - речь идет об объездной дороге вокруг Звенигорода. "Уверен, что это будет иметь значение не только для развития дорожной инфраструктуры, но и, конечно, для социальных задач, для туризма, для сохранения экологии одного из старейших городов Подмосковья и окрестностей", - подчеркнул Медведев.

Премьер-министр РФ подчеркнул, что ЦКАД - это не просто "еще одно кольцо вокруг Москвы", а современная скоростная трасса, которая нужна огромному количеству людей и компаний и которая будет иметь всю необходимую инфраструктуру. "Довольно длинный участок пройдет сквозь Новую Москву, что положительно скажется и на развитии этой территории, ее экономики и инфраструктуры", - отметил Медведев.

Глава кабмина добавил, что ЦКАД должен стать основой для развития малого и среднего бизнеса, такого как автозаправки, гостиницы, кафе и рестораны. Кроме того, премьер-министр выразил уверенность, что строительство этой магистрали позволит укрепить позиции московского региона, как крупного международного транспортного хаба.

"Параллельно мы развиваем железнодорожную, авиатранспортную и речную инфраструктуры всего московского узла, укрепляем сотрудничество с международными перевозчиками, размещение логистических центов на пересечении таких дорог должно дать хороший суммарный эффект в будущем", - уверен он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как дилетанты и художники возрождают древние ремесла
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Следователи начали проверку по факту гибели внучки Хрущева
2
ЕК запросила мандат для ведения переговоров с Россией по "Северному потоку-2"
3
Володин предложил запросить у США данные о состоянии экономики в свете долга перед РФ
4
Пожар на площади Киевского вокзала в Москве ликвидирован
5
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички в Москве
6
Лидер московского отделения "Яблока" Митрохин задержан в ходе акции возле Госдумы
7
Стоун полагает, что Путин мыслит как шахматист и находится в отличной спортивной форме
Темы дня
Загрузка...
Реклама