Глава "Автодора": первая очередь ЦКАД будет завершена в декабре 2019 года

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ЗВЕНИГОРОД /Московская область/, 9 июня. /ТАСС/. Строительство первой очереди Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) будет завершено к концу 2019 года. Об этом доложил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву глава госкомпании "Автодор" Сергей Кельбах.
Первая очередь проекта представляет собой кольцевую дорогу, разделенную на четыре участка (пусковых комплекса) в районе существующего Малого бетонного кольца.
По словам Кельбаха, два из этих участков ЦКАД финансируются на основе государственно-частных концессионных соглашений с соотношением финансирования 52% бюджетных средств на 48% средств из внебюджетных источников. "Срок окончания (строительства) двух секций - декабрь 2018 года, двух (других) секций - декабрь 2019 года", - рассказал Кельбах, демонстрируя Медведеву карту строящейся дороги вокруг Москвы.
"А полное окончание работ?" - уточнил премьер. "Декабрь 2019 года", - подтвердил глава "Автодора".