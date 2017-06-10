Toshiba заплатит $3,68 млрд Southern за завершение строительства двух реакторов в США

ТОКИО, 10 июня. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Японская корпорация Toshiba объявила, что заплатит американской Southern $3,68 млрд за завершение строительства двух ядерных реакторов в штате Джорджия, которые изначально должна была построить обанкротившаяся дочерняя компания японского гиганта Westinghouse Electric.

Отмечается, что выплата средств начнется в октябре и продлится до января 2021 года. Строительство двух атомных реакторов в Джорджии велось совместно Southern и Westinghouse Electric, однако последняя в настоящее время оформляет процедуру банкротства.

В конце марта Westinghouse Electric подала в суд Нью-Йорка документы о банкротстве. Этот процесс будет проходить в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве, что позволит провести реорганизацию без серьезных последствий для текущих проектов. В обнародованном в тот же день заявлении руководство Toshiba прогнозировало чистый убыток корпорации по итогам 2016 финансового года в размере 1,01 трлн иен ($9,13 млрд).