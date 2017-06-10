СМИ: акции пяти крупнейших IT-компаний подешевели за день почти на $100 млрд

МОСКВА, 9 июня /ТАСС/. Стоимость акций "большой пятерки" мировых IT-компаний - Apple, Microsoft, Facebook, Amazon и Alphabet - снизилась более чем на $97,5 млрд во время торгов на бирже NASDAQ в пятницу. Об этом сообщил американский телеканал CNBC.

Цена акций Apple упала на 4%, четырех других компаний - на 3%. По информации телеканала, эта неделя стала худшей для этого индекса с начала года. Эксперты связывают падение с осознанием инвесторами того, что акции компаний сильно переоценены.

В то же время агентство Reuters отмечает, что одной из причин падения акций стала публикация отчета американского инвестиционного банка Goldman Sachs о технологическом секторе. В нем говорится, что риски, связанные с вложениями в акции "большой пятерки", недооценены.