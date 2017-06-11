Новак: РФ сожалеет о желании ЕК вмешиваться в коммерческие газовые проекты

АСТАНА, 11 июня. /ТАСС/. РФ сожалеет о желании ЕК включаться в отношения между коммерческими компаниями в обеспечении газовых проектов. Об этом сказал в рамках министерской конференции и Восьмого международного форума по энергетике министр экономики РФ Александр Новак.

"С сожалением наблюдаем желание включаться в договорные отношения между коммерческими компаниями и без четких определенных критериев решать судьбу ключевых инфраструктурных проектов", - сказал он, говоря о газовых проектах.