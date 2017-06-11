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ЕК получила мандат на переговоры по "Северному потоку" в спецрежиме

Экономика и бизнес
11 июня, 10:48 дата обновления: 11 июня, 10:52 UTC+3

Обсуждение продолжится в сентябре

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АСТАНА, 11 июня. /ТАСС/. Еврокомиссия получила мандат на ведение переговоров с Россией по строительству второй ветки газопровода "Северный поток" в специальном режиме, обсуждение продолжится в сентябре. Об этом сообщил замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович на пресс-конференции в рамках министерской конференции по устойчивому развитию энергетики в Астане.

"Это совсем свежие новости: комиссия одобрила мандат, и сегодня мы должны представить его странам участницам. У нас есть право не только участвовать в дебатах, но и предлагать добавки в текст. Я поддерживаю позицию министра Новака о том, что им нужно внимательно изучить мандат, надеюсь, мы и дальше будем обсуждать этот вопрос - наверное уже в сентябре", - сказал он.

Отвечавший на этот же вопрос министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что в Минэнерго этот документ еще не видели. "Мы должны будем его изучить. Наша позиция заключается в том, что строительство этого инфраструктурного проекта осуществляется коммерческими компаниями. Это коммерческий проект", - сказал он.

Министр также добавил, что консультации с Шефчовичем будут продолжены в конце августа - начале сентября.

Ввод в строй "Северного потока-2" намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. метров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

Капитальные затраты оцениваются в €8 млрд, а общая стоимость проекта с учетом привлечения проектного финансирования - в €9,9 млрд. Для планирования, строительства и эксплуатации газопровода была создана швейцарская Nord Stream 2 AG, которая сейчас полностью принадлежит "Газпрому".

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