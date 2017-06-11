Аль-Фалех: снижение глобальных запасов нефти ускорится в ближайшие три месяца

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АСТАНА, 11 июня. /ТАСС/. Темпы сокращения глобальных запасов нефти ускорятся в ближайшие три месяца, сказал на пресс-конференции в Астане министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.
"Если мы посмотрим на запасы ОЭСР, то они сократились на 80 млн баррелей с пика в январе этого года, и этот тренд сокращения запасов ускорится в следующие три-четыре месяца, поскольку спрос выйдет на пик", - сказал он.
При этом он отметил, что "80 млн - это только начало, и мы ожидаем большое сокращение в ближайшее время".
Страны ОПЕК и 11 независимых стран-экспортеров, в числе которых Россия, заключили сделку о сокращении добычи в ноябре 2016 года. Согласно договоренностям, участники должны были в первом полугодии 2017 года снизить производство нефти на 1,8 млн баррелей в сутки к уровню октября 2016 года. На майской встрече в Вене участники продлили договор еще на девять месяцев, до апреля 2018 года.