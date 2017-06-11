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Россия и Китай подписали соглашения по региональному сотрудничеству в сфере туризма

Экономика и бизнес
11 июня, 12:33 дата обновления: 11 июня, 12:49 UTC+3 ЦЗУНЬИ /Корр. ТАСС, Николай Селищев

В рамках визита в Китай российской стороной проводятся и переговоры между представителями из регионов РФ о развитии внутреннего туризма

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ЦЗУНЬИ /Южный Китай/, 11 июня. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Члены российской делегации, прибывшей в южную провинцию Гуйчжоу для участия в двустороннем диалоге по развитию "красного туризма", подписали два соглашения о сотрудничестве между компетентными ведомствами региональных администраций и туристическими компаниями России и КНР.

Первый документ был заключен между российской туристской ассоциацией "Мир без границ" и Комитетом по развитию туризма города Цзуньи (провинция Гуйчжоу), другой - между местными властями и государственным "Агентством по туризму Ульяновской области".

"Мы рассматриваем это соглашение как отправную точку нашего сотрудничества. Насколько я знаю, Цзуньи только выходит на внешние рынки, на международный уровень, и им нужны надежные партнеры, - прокомментировала факт подписания директор агентства Юлия Скоромолова. - Я думаю, что мы начнем с обмена опытом в приеме туристов, организации и развитии туризма на территории наших регионов. А в дальнейшем мы планируем наладить обмен турпотоками".

В рамках визита здесь параллельно ведутся переговоры между представителями из российских регионов о развитии внутреннего туризма. В частности, региональные туроператоры РФ совместно с госучреждениями нашей страны прорабатывают программу совместного туристического маршрута, которая, как ожидается, не только сможет привлечь туристов из Китая, но и создать регулярное авиационное сообщение между Иркутской и Ульяновской областью.

 
Российские туроператоры готовы в ближайшее время направить в Китай около 4 млн туристов из РФ - такая цифра вполне реалистична, сообщил заместитель руководителя туристической ассоциации "Мир без границ" Александр Агамов.

"Мы обсуждали с нашими коллегами из Государственного управления по делам туризма КНР перспективы расширения туристических потоков в обе стороны и считаем, что было бы правильным стремиться к цифре 4 млн туристов в год из РФ в Китай", - заявил бизнесмен, выступая в городе Цзуньи (Южный Китай) на российско-китайской конференции по развитию "красного туризма". По его словам, в обозримой перспективе Россия сможет принять аналогичное количество отдыхающих из КНР.

Согласно официальной статистике, в 2016 году РФ посетили 1,3 млн китайских граждан в туристических целях. Соответственно, порядка 1,7 млн россиян за аналогичный период съездили на отдых в Китай.

В 2004 году власти КНР запустили "Национальную программу развития красного туризма 2004-2010 гг.", охватившую более 100 объектов бывшего революционного движения в КНР, которые легли в основу разработки 30 специальных маршрутов. Такой отдых подразумевает путешествия по местам "боевой славы" - посещение опорных баз, мест, касающихся видных деятелей, важнейших событий революции.

В последнее время китайцев все больше привлекает российская "красная" тематика - прежде всего образы СССР, а также Ленина, фигура которого олицетворяет движение мировых коммунистических сил, зародившееся в России. Развитие "красного" туризма немыслимо без посещения ключевых в истории личности Ленина городов - Казани, Москвы, Санкт-Петербурга и столицы "красного маршрута" Ульяновска.

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