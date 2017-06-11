Новак: РФ, Азербайджан и Иран сотрудничают в создании единого электроэнергетического пояса

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БАКУ, 11 июня. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Россия взаимодействует с Азербайджаном и Ираном в создании единого электроэнергетического пояса. Об этом сообщил в интервью Азербайджанскому государственному информационному агентству (АзерТАдж) министр энергетики РФ Александр Новак. Глава ведомства прибыл в Баку, чтобы почтить память скончавшегося 9 июня руководителя Минэнерго Азербайджана Натика Алиева.
"Мы очень высоко оцениваем наше сотрудничество, работаем вместе в области энергетики, развития взаимоотношений с соседними странами, в том числе в электроэнергетике и по созданию единого электроэнергетического пояса с Азербайджаном и Ираном", - сказал Новак. Он также подчеркнул, что Россия и Азербайджан "вместе реализуют договоренности по балансировке нефтяного рынка между странами, не входящими в ОПЕК".
"Азербайджан здесь занимает одно из ключевых мест", - добавил Новак. По его словам, две страны продолжают сотрудничество в газовой отрасли. "Считаю, что это одно из перспективных направлений торгово-экономического сотрудничества между нашими странами", - сказал он.
Глава Минэнерго Азербайджана был госпитализирован из-за проблем с сердцем 4 июня. Ему провели стентирование сердечных сосудов, на следующий день он был отправлен для продолжения лечения в стамбульскую клинику, где и скончался.