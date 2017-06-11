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Белорусский экспорт продовольствия в РФ снизился на 4% в доле всего экспорта АПК

Экономика и бизнес
11 июня, 22:01 UTC+3 МИНСК МИНСК 11, июня. /ТАСС

В Минске отметили, что республика "активнейшим образом продает продукцию другие страны", в числе которых Китай и Сирия

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МИНСК, 11 июня. /ТАСС/. Белорусский экспорт сельхозпродукции в Российскую Федерацию снизился на 4% за четыре месяца текущего года в доле всего экспорта продукции АПК. Об этом сообщил в эфире программы "Контуры" на белорусском телеканале ОНТ начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Алексей Богданов.

"Экспорт белорусской сельхозпродукции в Россию снизился за четыре месяца текущего года на 4% от всего экспорта,- сказал он. - То есть мы идем на новые рынки сбыта, но не уходим из Российской Федерации, стратегия такова - сохранить достигнутое".

По словам Богданова, Белоруссия "активнейшим образом продает продукцию другие страны. При этом он отметил, что растет интерес к белорусской сельскохозяйственной продукции со стороны других государств. В их числе он навал Китай, Африканский континент, Сирию.

"Вот Сирия, вроде война …, но они заинтересованы покупать нашу продукцию, и мы уже за полгода поставили молочной продукции, масла, сухого обезжиренного и цельного молока на сумму более $1 млн", - сказал Богданов.

Он также сообщил, что есть интерес у крупной китайской компании в инвестировании в АПК Белоруссии $1 млрд. "Мы ранее подписали договор о намерениях об инвестировании в АПК Белоруссии $1 млрд, - сказал он. - Мы договорились о том, что она будет не просто покупать доли акций наших перерабатывающих предприятий или строить новые по переработке сырья, но и инвестировать в развитие сырьевой зоны, будет строить товарно-молочные комплексы, предприятия по производству мяса".

Россельхознадзор неоднократно приостанавливал ввоз мясомолочной продукции и мяса птицы в Россию с некоторых предприятий Белоруссии по ряду оснований, в числе которых неоднократное нарушение ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза. В связи с ограничением поставок белорусской продукции в Россию в апреле и мае на белорусских предприятиях работали инспекторы Россельхознадзора.

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