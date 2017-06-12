Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

FT: гендиректор Uber может лишиться должности

Экономика и бизнес
12 июня, 9:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

По информации издания, подобные меры совета директоров - реакция на скандалы с участием сотрудников Uber

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Сооснователь и генеральный директор Uber Трэвис Каланик может быть временно отстранен от выполнения своих обязанностей или смещен на другую должность. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, в воскресенье совет директоров Uber провел встречу, на которой обсуждалось будущее Каланика и двух его приближенных. Так, заместитель главы Uber Эмиль Майкл может лишиться своей должности уже в понедельник. Под угрозой может оказаться и карьера вице-президента компании по операциям Райана Грэйвса.

По информации издания, подобные меры совета директоров - реакция на скандалы с участием сотрудников Uber. Руководство компании, в частности, было недовольно обвинениями в отношении одного из менеджеров. Сообщалось, что тот получил доступ к медицинским данным, связанным с жертвой изнасилования водителя Uber в Индии, а впоследствии покинул компанию. Кроме того, в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах были уволены более 20 сотрудников компании.

В феврале две экс-сотрудницы Uber обвинили свое бывшее руководство в сексизме и домогательствах. Каланик после этого пообещал, что компания проведет тщательное расследование всех якобы имевших место инцидентов.

Впоследствии фигурантом скандала стал уже сам глава Uber - в интернете появилась видеозапись, на которой видно, как он вступает в перепалку с одним из водителей. Последний утверждал, что руководство компании забирает себе слишком большой процент от заработка таксистов, на это Каланик отреагировал в довольно грубой форме. После этого гендиректор опубликовал видео, в котором принес извинения за свое поведение.

Uber - онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий пользователям через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Эта американская международная компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско (штат Калифорния) была основана предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует в более чем 500 городах в почти 80 странах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 12
2
Хоккеисту "Питтсбурга" Малкину разбили нос во время празднования победы в Кубке Стэнли
3
Сенатор: США облекут в форму закона новые санкции в отношении РФ
4
Полиция Москвы будет пресекать провокации на митинге на Тверской улице
5
Жители Пуэрто-Рико высказались за превращение архипелага в американский штат
6
"КамАЗ" упал в Москву-реку на северо-западе столицы
7
Из Сочи в Крым: "Князь Владимир" выходит в первый круиз
Темы дня
Загрузка...
Реклама