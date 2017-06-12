Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гендиректор General Electric покидает свой пост

Экономика и бизнес
12 июня, 15:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Джеффа Иммельта сменит нынешний глава GE Healthcare Джон Флэннери

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Джефф Иммельт покидает пост генерального директора американской корпорации General Electric (GE). Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте компании.

На посту его сменит нынешний глава GE Healthcare Джон Флэннери. Согласно пресс-релизу, в должность гендиректора компании он вступит 1 августа. Иммельт останется председателем совета директоров GE до 31 декабря, после чего его возглавит Флэннери.

GE - многоотраслевая корпорация, занимающаяся производством многих видов техники, в том числе в области транспорта, энергетики и медицины.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко подписал закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевских лент на Украине
2
Жители Пуэрто-Рико высказались за превращение архипелага в американский штат
3
Премьер-министр Венгрии обвинил Брюссель в пособничестве террористам
4
Полиция задержала Алексея Навального
5
Эксперты назвали основные риски для российской экономики
6
День России. Онлайн-трансляция
7
Климкин: россияне должны предварительно информировать о намерении посетить Украину
Темы дня
Загрузка...
Реклама