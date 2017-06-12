Гендиректор General Electric покидает свой пост

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Джефф Иммельт покидает пост генерального директора американской корпорации General Electric (GE). Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте компании.

На посту его сменит нынешний глава GE Healthcare Джон Флэннери. Согласно пресс-релизу, в должность гендиректора компании он вступит 1 августа. Иммельт останется председателем совета директоров GE до 31 декабря, после чего его возглавит Флэннери.

GE - многоотраслевая корпорация, занимающаяся производством многих видов техники, в том числе в области транспорта, энергетики и медицины.