WSJ: главе компании Uber разрешено самому назвать сроки временного сложения полномочий

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НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Соучредитель и генеральный директор американской компании Uber, предоставляющей услуги по онлайн-вызову частных такси, Трэвис Каланик волен по своему усмотрению уйти в незапланированный отпуск и временно сложить с себя исполнение должностных обязанностей. Об этом по итогам состоявшегося в воскресенье заседания совета директоров Uber информировала в понедельник газета The Wall Street Journal.
Она опровергла информацию британской газеты Financial Times, которая ранее сообщала о возможности принудительного отстранения Каланика от выполнения своих обязанностей или смещения на другую должность. У The Wall Street Journal пока нет достоверных данных, намерен ли и когда гендиректор компании взять отпуск. При этом издание подтверждает, что заместитель главы Uber Эмиль Майкл уйдет в отставку 12 июня.
Каланик в конце мая пережил трагедию - его мать погибла, отец получил ранения, разбившись на лодке в штате Калифорния. Кроме того, компанию преследует череда скандалов и судебных разбирательств. В феврале две экс- сотрудницы Uber обвинили свое бывшее руководство в сексизме и домогательствах. Каланик после этого пообещал, что компания проведет тщательное расследование всех якобы имевших место инцидентов.
Впоследствии фигурантом скандала стал уже сам глава Uber - в интернете появилась видеозапись, на которой видно, как он вступает в перепалку с одним из водителей. Последний утверждал, что руководство компании забирает себе слишком большой процент от заработка таксистов, на это Каланик отреагировал в довольно грубой форме. После этого гендиректор опубликовал видео, в котором принес извинения за свое поведение.
Uber - онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий пользователям через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Эта американская международная компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско (штат Калифорния) была основана предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует в более чем 500 городах в почти 80 странах.