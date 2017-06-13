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"Интер РАО" подала иски в международный арбитраж о взыскании убытков по активам в Грузии

Экономика и бизнес
13 июня, 13:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Ущерб в "Интер РАО" от обесценения лари оценивают в десятки миллионов долларов

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Нидерландские структуры "Интер РАО", владеющие активами в Грузии, - Silk Road Holdings B.V. и Gardabani Holdings B.V. - подали в международный арбитраж два иска для компенсации с властей Грузии выпадающих доходов от обесценения лари. Об этом сообщили ТАСС в компании.

"В пятницу вечером наши голландские компании направили два иска". - сказали в "Интер РАО".

Как сообщалось ранее, ущерб в "Интер РАО" от обесценения лари оценивают в десятки миллионов долларов.

Silk Road Holdings B.V. и Gardabani Holdings B.V., владеющие в Грузии 75% акций электросетевой компании "Теласи" и по 100% Храми ГЭС-1 и Храми ГЭС-2, в апреле уведомили власти республики об инвестиционном споре по компенсации выпадающих доходов от обесценения лари.

Silk Road и Gardabani являются защищенными инвесторами по договору о стимулировании и взаимной защите инвестиций между Нидерландами и Грузией. Согласно позиции компаний, Грузия нарушила обязательства международного договора, а также договоров купли-продажи, которые предусматривают, что тарифы на услуги компаний будут повышаться при обесценении лари по отношению к доллару. Для Храми ГЭС-2 также возможен пересмотр тарифа при обесценения лари к иене. Однако власти Грузии, по данным структур "Интер РАО", не реализовали эти гарантии.

Сейчас у "Интер РАО" три актива в Грузии - Храми ГЭС-1 и Храми ГЭС-2 установленной мощностью 113 МВт и 114 МВт соответственно, а также электросетевая компания "Теласи".

Договор о покупке Silk Road 75% акций "Теласи" заключен в конце 1998 года. Gardabani приобрела Храми ГЭС-1 и Храми ГЭС-2 весной 2011 года. Оба соглашения предусматривают установление определенного уровня тарифов на электроэнергию, который бы покрывал убытки компаний в случае обесценения грузинской валюты.

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