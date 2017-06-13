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Челябинская область на ЭКСПО в Китае сделает акцент на пищевой промышленности

Экономика и бизнес
13 июня, 14:25 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 13, июня. /ТАСС

Площадь выставочного стенда региона составит 528 кв. м

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 июня. /ТАСС/. Презентация Челябинской области на Российско-Китайском ЭКСПО в Харбинском международном выставочном центре будет во многом посвящена работающим в регионе производителям продуктов питания, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Основной акцент на ЭКСПО в Харбине будет сделан на презентации производителей продуктов питания. Цель - удвоить экспорт в Китай продукции регионального агропрома", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что площадь выставочного стенда региона на ЭКСПО составит 528 кв. м. На стенде можно будет познакомиться с работой 24 производителей зерна, круп, макаронных и хлебобулочных изделий, а также мороженого и питьевой бутилированной воды. Среди представленных компаний - "Союзпищепром", "Увелка", "Макфа".

Объем товарооборота Челябинской области и КНР по итогам 2016 года превысил 300 млн долларов США (в 2015 году - 348 млн долларов США или 67,1% к аналогичному периоду 2014 года).

Российско-Китайское ЭКСПО пройдет 15-19 июня в Харбинском международном выставочном центре и соберет, по прогнозным данным, несколько сотен российских и китайских предприятий. Среди тематических разделов ЭКСПО - металлургия, медицина, легкая промышленность, энергетика, нефтехимия, транспортное машиностроение, сельское хозяйство.

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