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Комитет Думы поддержал во втором чтении законопроект об иностранных инвестициях в Крыму

Экономика и бизнес
13 июня, 15:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Принятие законопроекта усилит контроль за иностранными инвестициями в хозяйственных обществах, имеющих стратегическое значение, отмечается в пояснительной записке

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о порядке применения законодательства РФ об иностранных инвестициях на территории республики Крым и города федерального значения Севастополь.

Законопроект обязывает иностранного инвестора или группы лиц в течение 90 дней со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи о регистрации хозяйственного общества, которое в соответствии с учредительными документами находилось в Крыму на день принятия республики в РФ, представить в уполномоченный правительством орган информацию о находящихся в их владении пяти и более процентов акций (долей), составляющих уставный капитал соответствующего хозяйственного общества. Речь идет о ситуации, когда данное хозяйственное общество осуществляет хотя бы один из видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Кроме того, законопроектом вводится положение, согласно которому непредставление иностранным инвестором или группой лиц уведомления о сделках с акциями (долями), составляющими уставные капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение, влечет за собой лишение иностранного инвестора или группы лиц в судебном порядке по иску уполномоченного федерального органа права голоса на общем собрании акционеров хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение. В этом случае принадлежащие иностранному инвестору или группе лиц голоса не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров и подсчете голосов на общем собрании акционеров этого хозяйственного общества.

"Принятие законопроекта позволит усилить контроль за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение, обеспечить соблюдение требований законодательства РФ иностранными инвесторами, а также предупредить злоупотребления в данной сфере", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

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