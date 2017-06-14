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Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о компенсационном фонде дольщиков

Экономика и бизнес
14 июня, 0:11 UTC+3 МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Согласно документу, государственный компенсационный фонд станет единственным способом обеспечения обязательств застройщиков по договору участия в долевом строительстве

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Госдума в среду рассмотрит в первом чтении законопроект о регулировании деятельности компенсационного фонда дольщиков, который будет формироваться за счет отчислений застройщиков долевого жилья и служить для возмещения гражданам убытков или достройки домов.

Как предполагает документ, государственный компенсационный фонд станет единственным способом обеспечения обязательств застройщиков по договору участия в долевом строительстве. Другие способы, такие как страхование гражданской ответственности и банковское поручительство, упраздняются.

Законопроект определяет правовое положение организации, учреждаемой для управления компенсационным фондом долевого строительства, порядок формирования ее имущества и органов управления, порядок ее взаимодействия с органами власти, особенности установления и уплаты обязательных отчислений застройщиков в компенсационный фонд, а также порядок использования средств такого фонда. Фонд помощи дольщикам работает с 1 января 2017 года на базе Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), однако пока не принимает взносы. Предполагается, что размер взноса застройщиков в фонд составит 1,2% от цены каждого договора долевого участия и будет действовать на переходный период, то есть до 1 июля 2018 года.

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям поддержал законопроект при условии его серьезной доработки к второму чтению. "Мы должны прописать механизмы, которые обеспечат сохранение этих средств, и абсолютно прозрачные и подконтрольные процедуры, которые сопутствуют трате этих средств. Сейчас там нет такого механизма, как конкурсный отбор. Каким образом можно без конкурса передавать средства фонда - большой вопрос. Скорее всего, мы будем прописывать эти процедуры", - заявил глава комитета Николай Николаев ("Единая Россия").

Нет окончательного решения и по уровню ставки вносов для застройщиков, добавил он. "Возникает вопрос о том, сколько должны будут платить застройщики за такую форму страхования. На сегодняшний день правительство предлагает переходный период, 1,2% до 1 июля 2018 года. Резонный вопрос, что будет после 1 июля 2018 года. На сегодняшний день ответа на этот вопрос нет", - отметил депутат.

Документ также должен поставить заслон махинациям застройщиков, уверен парламентарий. "Законопроект допускает лазейки для махинаций, надо обсудить все это, чтобы к второму чтению лазейки закрыть. На сегодняшний день нет действенного механизма контроля над исполнением застройщиком своих обязательств, и появление такого государственного фонда, который будет нести всю ответственность, - это серьезный соблазн для недобросовестных застройщиков перевести стрелки на госфонд и увильнуть с рынка", - констатировал он.

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