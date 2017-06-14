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Корпорация МСП откроет региональную компанию по льготному лизингу в Татарстане

Экономика и бизнес
14 июня, 11:21 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 14, июня. /ТАСС

Региональная лизинговая компания Татарстана будет организована в форме АО с уставным капиталом в 2 млрд рублей

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КАЗАНЬ, 14 июня. /ТАСС/. Татарстан победил в конкурсе Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) на право учреждения региональной лизинговой компании в рамках реализации программы льготного лизинга оборудования. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономики Татарстана.

"Советом директоров Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства принято решение о признании Республики Татарстан победителем в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на право учреждения региональной лизинговой компании", - сказано в сообщении.

Региональная лизинговая компания Республики Татарстан будет организована в форме акционерного общества с уставным капиталом в 2 млрд рублей, который будет сформирован за счет взноса Корпорации МСП в размере 1,5 млрд руб. и Республики Татарстан в размере 500 млн рублей.

"Услугами региональной лизинговой компании уже в 2017 году смогут воспользоваться более 200 предприятий индивидуального и малого предпринимательства, что позволит им активно участвовать в закупках крупных заказчиков и претендовать на вхождение в число поставщиков крупных корпораций, рынок закупок которых оценивается более чем 2 трлн рублей в 2017 году", - отметил министр экономики республики Артём Здунов.

Как сообщал ТАСС, Корпорация МСП планирует запустить лизинговые программы для представителей малого и среднего бизнеса из высокотехнологичного сектора под конечную ставку в 6% годовых в отношении отечественного оборудования и 8% - в отношении импортного при условии финансового содействия субъектов РФ. Корпорация МСП готова выделять на развитие данных финансовых услуг 1,5 млрд рублей (в год - прим. ТАСС.), если субъект РФ будет давать 500 млн рублей на поддержку лизинга по малому бизнесу со своей стороны.

Ранее в Татарстане МСП Банк (дочерний банк Корпорации МСП) открыл свой первый региональный дополнительный офис в Казани. Корпорация МСП является институтом развития в сфере малого и среднего предпринимательства и оказывает финансовую поддержку субъектам МСП в виде гарантий и поручительств, способствует расширению доступа субъектов МСП к закупкам госкомпаний, осуществляет имущественную, информационную, правовую и иную поддержу предпринимателей.

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