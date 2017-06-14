Глава Россельхознадзора выступил за уничтожение всех перемещаемых без документов продуктов

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Вся продукция, которая перемещается без сопроводительных документов, должна уничтожаться. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, выступая в Совете Федерации в рамках "правительственного часа".

Сейчас Россельхознадзор имеет право уничтожать только санкционную продукцию, которую обнаруживает на границе.

"С точки зрения того, что без документов перевозки мы каждый день сегодня останавливаем - животноводческой продукции и растениеводческой - каждый день на границах останавливаем: на белорусской, казахстанской. Что происходит? Происходит то, что, я думаю, нам нужно принимать решение то же самое законодательно, что те продукты, которые перемещаются без документов, должны уничтожаться. Мы на границе, даже если ставим пост, мы задерживаем продукцию и вынуждены просто назад ее вернуть. Если эта продукция санкционная, мы можем ее уничтожить", - пояснил Данкверт.

По словам главы ведомства, например из Казахстана без документов ввозится в Россию продукция без документов как казахстанская, так и из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

"С Игорем Ивановичем (Шуваловым, первый вице-премьер - прим. ред. ТАСС) на эту тему говорили, он должен такую инициативу в правительстве (представить - прим. ред. ТАСС), чтобы было решение: то, что без документов, должно уничтожаться даже при перемещении внутри страны, потому что это несет совершенно другие риски", - подчеркнул Данкверт.