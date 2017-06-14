Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Белоруссия и Россия подготовили проект соглашения о выделении республике госкредита

Экономика и бизнес
14 июня, 13:15 UTC+3 МИНСК /Корр. ТАСС, Лариса Ключникова

Средства пойдут на рефинансирование долга

Поделиться
Материал из 1 страницы

МИНСК, 14 июня. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Белоруссия и Россия подготовили проект соглашения о выделении республике государственного кредита на рефинансирование долга. Об этом сообщил журналистам первый замминистра финансов Белоруссии Максим Ермолович, отвечая на вопрос ТАСС.

"Работа значительно продвинулась, мы уже подготовили проект кредитного соглашения, работа идет планомерно", - сказал первый замминистра.

По его словам, переговоры финансовых ведомств стран продолжаются.

Отвечая на вопрос о возможных сроках получения кредита, Ермолович сказал, что сроков получении этих средств "мы для себя никаких не определяем". Он напомнил, что принципиальная договоренность о выделении кредита была достигнута на уровне глав государств двух стран.

Ранее министр финансов Белоруссии Владимир Амарин заявлял, что вопрос о кредите правительства России в размере $700 млн на цели рефинансирования долга находится в высокой степени проработки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Белоруссия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Скачки на приз президента
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экс-глава ФСИН получил 8 лет колонии
2
Следствие установит причины пропажи на Урале четырехлетнего мальчика
3
Случаи привлечения к уголовной ответственности высокопоставленных чиновников РФ. Досье
4
Суд Киева разрешил минюсту Украины взыскать $3 млн дивидендов "Газпрома"
5
В результате пожара в высотке в Лондоне погибли шесть человек
6
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
7
Путин назвал Клинтон энергичной женщиной
Темы дня
Загрузка...
Реклама