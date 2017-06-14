Белоруссия и Россия подготовили проект соглашения о выделении республике госкредита

МИНСК, 14 июня. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Белоруссия и Россия подготовили проект соглашения о выделении республике государственного кредита на рефинансирование долга. Об этом сообщил журналистам первый замминистра финансов Белоруссии Максим Ермолович, отвечая на вопрос ТАСС.

"Работа значительно продвинулась, мы уже подготовили проект кредитного соглашения, работа идет планомерно", - сказал первый замминистра.

По его словам, переговоры финансовых ведомств стран продолжаются.

Отвечая на вопрос о возможных сроках получения кредита, Ермолович сказал, что сроков получении этих средств "мы для себя никаких не определяем". Он напомнил, что принципиальная договоренность о выделении кредита была достигнута на уровне глав государств двух стран.

Ранее министр финансов Белоруссии Владимир Амарин заявлял, что вопрос о кредите правительства России в размере $700 млн на цели рефинансирования долга находится в высокой степени проработки.