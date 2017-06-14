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Белоруссия перестанет учитывать рубль в валютных резервах из-за перехода на методику МВФ

Экономика и бизнес
14 июня, 16:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Нацбанк Белоруссии отмечает, что решение принято с целью совершенствования подходов к управлению золотовалютными резервами, с учетом опыта и рекомендаций МВФ

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Здание Национального банка Белоруссии, Минск

© REUTERS/Vasily Fedosenko

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Белоруссии перестанет учитывать российский рубль при определении своих золотовалютных резервов в результате перехода на методику Международного валютного фонда. Это следует из опубликованного заявления Национального банка Белоруссии. Новый порядок вводится с 1 июля.

"Состояние золотовалютных резервов Республики Беларусь с 1 июля 2017 г. будет характеризоваться единым показателем - величиной международных резервных активов, рассчитанной в соответствии со специальным стандартом распространения данных (ССРД) МВФ", - извещает белорусский регулятор.

С 2004 г. при определении величины своих валютных резервов Белоруссия использовала две методики расчетов: по стандартам МВФ и национальную, которая теперь больше применяться не будет.

Отличие между методиками заключалась в том, что национальный стандарт предусматривал включение с состав резервов активов в драгоценных металлах, отличных от монетарного золота, драгоценных камней, а также активов в валютах, которые не рассматриваются МВФ в качестве резервных, в том числе в российских рублях. "Данные активы продолжают использоваться для исполнения соответствующих обязательств Национального банка и правительства Республики Беларусь и могут выступать в качестве дополнительного источника пополнения золотовалютных резервов", - говорится в заявлении регулятора.

Нацбанк отмечает, что решение о переходе на стандарты МВФ принято с целью совершенствования подходов к управлению золотовалютными резервами, с учетом опыта, полученного в ходе участия в программе по консультированию и управлению резервами Всемирного банка, рекомендаций МВФ и практики управления официальными резервными активами центральными банками других государств.

Нацбанк Белоруссии отмечает, что золотовалютные резервы страны в определении ССРД МВФ на 1 июня 2017 г. составили около $5,239 млрд, увеличившись с начала текущего года на $311,7 млн, или на 6,3%. При этом величина резервов, рассчитанная по национальной методике, составила $5,604 млрд.

В 2016 г. золотовалютные резервы Белоруссии в определении ССРД МВФ выросли на $751,4 млн (на 18%), до $4,927 млн на 1 января 2017 г.

Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 г. предусмотрен рост золотовалютных резервов в определении ССРД МВФ не менее чем на $500 млн.

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