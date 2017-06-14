Цена барреля нефти марки Brent упала ниже $47

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 г. на бирже ICE в Лондоне упала на 3,7%, до $46,9 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
В последний раз котировки нефти были ниже данной отметки 5 мая 2017 года.