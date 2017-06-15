Участники Астанинского экономического форума обсудят перспективы мирового развития

АСТАНА, 15 июня. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Мировая торговля и инфраструктура, вопросы устойчивого экономического роста, инновации и "зеленая экономика" станут ключевыми темами открывающегося 15 июня Астанинского экономического форума (АЭФ). В течение двух дней его участники обсудят современные тенденции развития мировой экономики и укрепление глобального сотрудничества.

Основная тема форума в этом году - "Новая энергия - новая экономика". Организаторы ожидают, что в мероприятии примут участие более 2,5 тыс. делегатов. Среди них известные политики, эксперты в области экономики, нобелевские лауреаты, руководители крупных компаний. В числе мероприятий форума 20 панельных сессий, круглых столов и конференций с привлечением международных организаций и транснациональных компаний.

Устойчивый рост

В ходе форума планируется проанализировать состояние глобальной экономики и обозначить перспективы устойчивого роста в ближайшие годы на фоне ряда возникающих неопределенностей. Эксперты отмечают, что как развитые, так и развивающиеся рынки сталкиваются с медленным ростом в торговле, инвестициях и производстве.

Участники форума обсудят пути преодоления негативного влияния, связанного с замедлением темпов роста мировой торговли и производительности, а также растущего уровня протекционизма. Одним из спикеров сессии, посвященной перспективам глобальной экономики, станет академик РАН, советник президента России Сергей Глазьев.

Планируется, что в пленарном заседании форума, которое пройдет 16 июня, примут участие президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, первый заместитель председателя правительства России Игорь Шувалов, председатель Генеральной Ассамблеи ООН Питер Томсон, профессор Нью-Йоркского университета и автор теории "Черный лебедь" Нассим Талеб, президент Экономического и Социального Совета ООН Фредерик Мусиива Макамуре Шава, лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг.

Мировая торговля

Развитие глобальной торговли и инфраструктуры рассмотрят участники IV Международного транспортно- логистического бизнес-форума New Silk Way ("Новый шелковый путь"), который пройдет в рамках АЭФ. Главными темами мероприятия станут тенденции на мировых, европейских и азиатских рынках и их влияние на трансконтинентальные маршруты.

В числе других тем участники рассмотрят меры по повышению эффективности мультимодальных перевозок, роль межгосударственного сотрудничества в развитии международных транспортных коридоров, Евразийские транзитные коридоры, возрождение Шелкового пути.

Кроме того, на сессии обсудят влияние проекта "Экономический пояс Шелкового пути" на транзитный потенциал и развитие инфраструктуры стран Евразийского экономического союза, эффективную кооперацию и стимулирование глобальных инвестиций.

Инновации и "зеленая экономика"

В рамках этого направления участники форума рассмотрят инновации в век быстрых технологий, альтернативную энергетику и роботехнику. На сессиях, посвященных этой теме, также обсудят цифровую трансформацию мировой экономики, роль государства и частного сектора в этом направлении.

На отдельной сессии участники проанализируют политику в вопросах климата и ее последствия для планирования бюджета страны. Эксперты отмечают, что глобальный переход к "зеленой экономике" потребует значительного преобразования того, как производится и используется энергия. Понимание финансовых рисков и возможностей такого перехода является инновационной областью исследований во всем мире.

Внимание к этим темам не случайно: Астанинский экономический форум состоится в дни международной специализированной выставки ЭКСПО-2017, где представлены новейшие технологии и инновации по теме "Энергия будущего".

Организаторами форума выступают министерство национальной экономики Казахстана, Институт экономических исследований республики и Казахстанский фонд экономических инициатив.