В Харбине 15 июня откроется российско-китайское ЭКСПО

ХАРБИН, 15 июня. /ТАСС/. Более 60 российских корпораций, предприятий малого и среднего бизнеса, а также представительства 13 регионов РФ примут участие в открывающемся в Харбине (административном центре провинции Хэйлунцзян) IV Российско-китайском ЭКСПО. Как сообщили организаторы, общая площадь российской экспозиции составит около 3,3 тыс. кв. м.

Деловая программа выставки будет включать в себя десятки круглых столов, конференций, презентаций, семинаров, панельных сессий и других мероприятий.

Общая площадь выставки составит 86 тыс. кв. м, на смотре будут представлены около 3 тыс. стендов. В ЭКСПО принимают участие компании из 47 государств и регионов мира, в том числе из 23 стран Экономического пояса Шелкового пути.

Российская делегация

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, возглавляющий российскую делегацию на ЭКСПО, прибыл в Харбин накануне открытия экспозиции. Российский министр в нулевой день выставки провел двустороннюю встречу с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП, постоянно действующий орган парламента - прим. ТАСС) Чжан Пином. Кроме того, Орешкин посетил гала-концерт в Харбинском оперном театре в честь открытия IV Российско- китайского ЭКСПО.

В первый день работы выставки, 15 июня, российский министр примет участие в церемонии открытия российского павильона и осмотрит российско-китайскую экспозицию. Кроме того, Орешкин планирует выступить с приветственным словом в рамках презентационной площадки инвестиционных проектов "Евразийский мост" и провести ряд двусторонних встреч.

Участие регионов РФ

Для участия в ЭКСПО в Китай отправились как представители российских региональных властей, так и бизнеса. Среди представляемых на выставке отраслей будут легкая промышленность, сельскохозяйственная продукция и машиностроение, системы безопасности, медицинская техника, транспортное машиностроение, энергетика нефтехимия, фармацевтика, судостроение, информационные технологии, дорожное строительство, энергетика, водные ресурсы и металлургия.

Делегацию Челябинской области возглавит губернатор Борис Дубровский. Он проведет переговоры с главой провинции Хэйлунцзян Лу Хао об увеличении товарооборота между регионами двух стран. В состав делегации также войдут представители компаний-производителей продуктов питания "Союзпищепром", "Увелка" и "Макфа", которые выпускают муку, макаронные изделия и другую продукцию, которые реализуются на китайском рынке.

Томскую область представят в Харбине предприятия лесоперерабатывающей промышленности. Начальник департамента лесного хозяйства области Михаил Малькевич проведет переговоры с потенциальными покупателями леса, а компании "Роскитинвест" и "Сибирьлес" представят свои проекты лесоперерабатывающих предприятий, в строительстве которых участвуют инвесторы из Китая.

В силу географических особенностей и сложившихся партнерских отношений с Китаем больше всего участников направляют на ЭКСПО регионы Дальнего Востока. Камчатский край представит проекты в области туризма, а также проект птицефабрики "Камчатский бройлер". Приморский край планирует наладить сотрудничество в области образования - ряд соглашений подпишет Дальневосточный федеральный университет. Хабаровский край планирует наладить в КНР поставки минеральных удобрений, а также представит приоритетные инвестиционные проекты региона, в том числе о строительстве горно-обогатительного комплекса на золото-серебряном месторождении Нони.

Культурная программа

Представители регионов также примут участие в работе дискуссионных площадок и культурных мероприятий форума. Так, делегация Приморского края сыграет в футбол и хоккей со сборной провинции Хэйлунцзян. Программа выставки также включает соревнования по ушу и настольному теннису, мастер-класс для китайских школьников "Традиционная русская игрушка", выставку картин приморских художников и концерт Тихоокеанского симфонического оркестра.

Дальневосточный федеральный университет проведет совместный с китайскими вузами концерт творческих коллективов, а власти Владивостока и Харбина подпишут соглашение о побратимстве двух городов.

Участников и посетителей выставки на российских стендах ожидает большое количество других приятных сюрпризов, в том числе гастрономических. Завтрак для рядовых китайцев является одним из важнейших приемов пищи, однако ЭКСПО, как уже шутят жители Харбина, буквально толкает их на "преступление", так как многие из них идут на российскую экспозицию натощак.

Учитывая положительный опыт прошлых лет, многие компании из России предоставят своим гостям возможность лично попробовать вафли, конфеты, пряники, печенье и шоколад. Своим качеством и высоким спросом на ЭКСПО традиционно славятся российский мед, мороженое и молочная продукция. Любителям подкрепиться чем-либо более серьезным и сытным на российских стендах предложат консервы, колбасу, а также рыбную и мясную продукцию.

Об ЭКСПО

Первое Российско-китайское ЭКСПО (25-я Харбинская ярмарка) состоялось в Харбине в 2014 году. Выставочная площадь тогда составила 86 тыс. кв. м, на ней разместилось более 2,7 тыс. российских и китайских стендов. Второе прошло там же в 2015 году, тогда в мероприятии приняли участие представители регионов и компаний РФ, активно развивающих экономические связи с Китаем. Всего участвовали 1,279 тыс. предприятий и организаций, в общей сложности около 10 тыс. человек, из них около 4 тыс. - из России.

В прошлом году Российско-китайское ЭКСПО проходило в Екатеринбурге. Тогда, по данным генконсульства КНР в Екатеринбурге, на выставку приехали более 2,3 тыс. китайских бизнесменов из 16 провинций. В рамках работы форума было подписано 28 соглашений на общую сумму 53 млрд рублей. В этом году в ЭКСПО впервые примут участие Курганская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

IV Российско-китайское ЭКСПО продлится в Харбине до 19 июня.