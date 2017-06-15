Боливия и компания Repsol подписали соглашение о разведке месторождения газа

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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 июня. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Президент Боливии Эво Моралес и глава испанской нефтегазовой компании Repsol Антонио Бруфау подписали соглашение о разведке месторождения газа в южноамериканской республике, потенциальные запасы которого оцениваются в 1 трлн кубических футов (28,3 млрд кубометров). Об этом сообщило в среду министерство углеводородов Боливии.
По его данным, Repsol будет вести работы на блоке "Иньигуасу" в составе консорциума, в который также войдут аргентинская Pan American Energy (PAE), нидерландско-британская Shell и боливийская YPFB Andina.
По словам Бруфау, "минимальный объем инвестиций в месторождение составит $350 млн или $500 млн в зависимости от того, будет ли успешной разведка и развитие" проекта. "Я убежден, что нас ждет успех, и когда мы разовьем его до максимального потенциала, речь пойдет о минимум $1 млрд", - сказал он.
По данным ведомства, если разведка будет успешной, разработка месторождения может начаться в конце 2019 - начале 2020 года.
Боливия занимает третье место в Латинской Америке после Венесуэлы и Тринидада и Тобаго по запасам природного газа. В конце декабря 2016 года министр углеводородов и энергетики республики Луис Альберто Санчес заявил, что запасы природного газа в стране составляют 11 трлн кубических футов (311,4 млрд кубометров).