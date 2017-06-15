Путин пообещал принять меры для повышения уровня жизни

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал принять меры, чтобы повысить уровень жизни российского населения. Об этом он заявил во время "Прямой линии".

"У нас реальная заработная плата с июля и августа прошлого года начала потихоньку расти, и за прошлый год она подросла на 0,7%. Это еще пока трудно заметить, хотя в апреле этого года рост составил уже 2,3-2,4%. В начале года была единовременная выплата пенсионерам по 5 тысяч рублей, с 1 февраля проиндексирована пенсия неработающим пенсионерам, социальные пенсии проиндексированы, мы работаем с работодателем на предмет повышения нижней планки МРОТ. В общем и целом мы обязательно будем двигаться к тому, чтобы люди реально почувствовали изменения к лучшему", - сказал Путин.

При этом президент назвал повышение производительности труда ключевым фактором для роста уровня жизни. Он отметил, что структура экономики РФ на сегодня неудовлетворительна. "В этой связи можно сказать о низкой производительности труда. Если мы не будем ее повышать, то тогда не будет и новых рабочих мест, не будут повышаться доходы", - подчеркнул президент.

В то же время президент признал, что число людей, живущих за чертой бедности, за последние годы увеличилось.

Глава государства отметил, что, несмотря на наметившийся рост, в экономике все еще сохраняются проблемы. "У нас снизились реальные доходы граждан в последние несколько лет. Что особенно тревожно, увеличилось количество людей, живущих за чертой бедности, получающих доходы ниже прожиточного минимума", - заявил президент в эфире программы "Прямая линия".

Он добавил, что на сегодняшний день этот показатель составляет 13,5%. "За последние годы количество этих людей подросло до 13,5%. Казалось бы, это не так уж и много, но за этими процентами - десятки и сотни тысяч людей, их судьбы", - сказал президент.

Путин добавил, что самая печальная ситуация с этим показателем в России сложилась в начале и середине 1990-х годов, когда за чертой бедности проживала почти треть населения страны, "это было почти 40% населения - 35 или 37 процентов, по разным подсчетам, или почти 40 млн человек". "Самый лучший в это смысле показатель мы отфиксировали в 2012 году, когда в таком положении находилось 10,7% населения", - напомнил президент.

"Прямая линия с Владимиром Путиным" – 2017. Онлайн