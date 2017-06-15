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БЕРЛИН, 15 июня. /ТАСС/. Nord Stream-2 получил средства партнеров на строительство газопровода "Северный поток-2", заявил зампред "Газпрома" Александр Медведев, выступая на конференции Российского газового общества, посвященной энергодиалогу Россия - ЕС.
"Все средства, как запланировано, пришли на счета Nord Stream 2 AG", - сказал он.
Ранее "Газпром", Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall подписали соглашение о дефицитном финансировании по предоставлению Nord Stream-2 кредита объемом до €6,65 млрд в случае недостаточного привлечения проектного финансирования. Это составляет до 70% общих затрат по проекту под ставку EURIBOR + от 5,75% до 6,75% годовых (в зависимости от объема финансирования).
В апреле "Газпром" и пять европейский компаний подписали соглашения по новой модели финансирования проекта газопровода "Северный поток - 2", переговоры о которой велись с августа 2016 г.
"Газпром" остается единственным акционером проектной компании Nord Stream-2 AG, а европейские компании предоставят долгосрочное финансирование в объеме 50% от общей стоимости проекта, которая сейчас оценивается в €9,5 млрд. Вклад каждой из пяти компаний составит около €950 млн.
Согласно заявлению Shell, каждая компания предоставит долгосрочную кредитную линию на €285 млн, которая, как ожидается, будет использована в 2017 г. Кроме того, средства на сумму до €665 млн будут предоставлены в комбинации краткосрочных и долгосрочных кредитов, а также гарантий.