Меркель: вопросы по "Северному потоку-2" можно решить без выдачи ЕК мандата на переговоры

Медведев: система возврата Tax Free заработает в РФ с 1 октября этого годаЭкономика и бизнес 15 июня, 14:59
Паспорт болельщика Кубка конфедераций заказали жители более 1700 населенных пунктов РоссииСпорт 15 июня, 14:56
Стартовый комплекс для сверхтяжелой ракеты начнут строить после комплекса для "Ангары"Космос 15 июня, 14:49
Источник: заявки от РПЦ на Исаакиевский собор нет, он функционирует как музейОбщество 15 июня, 14:47
Путин сравнил экс-главу ФБР со СноуденомПолитика 15 июня, 14:45
Три хоккеиста "Динамо" обратились в профсоюз в связи с задолженностьюСпорт 15 июня, 14:44
Путин: решение по пенсионному возрасту надо принимать без спешки и взвешенноЭкономика и бизнес 15 июня, 14:43
Новозеландский футболист Рохас выделил в составе сборной России Смолова и ДжикиюСпорт 15 июня, 14:39
WP: вирус WannaCry был создан по указу Пхеньяна на основе американского кодаМеждународная панорама 15 июня, 14:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 15 июня. /ТАСС/. Нерешенные вопросы по реализации проекта строительства газопровода "Северный поток-2" можно урегулировать без выдачи специального мандата Еврокомиссии на проведение переговоров.
Об этом заявила на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"С моей точки зрения, предстоит решать ряд правовых вопросов применительно к проекту "Северный поток-2". Но в целом речь идет о коммерческом проекте, и не думаю, что для этого нужен специальный мандат", - сказала она.
Ранее, выступая на конференции в Берлине, заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что компания не видит экономической целесообразности в получении мандата ЕК на ведение переговоров по "Северному потоку - 2". Он также подчеркнул, что, с точки зрения российского концерна, проект полностью соответствует нормам ЕС.
О том, что ЕК получила мандат на ведение переговоров с Россией по строительству второй ветки газопровода "Северный поток" в специальном режиме, на прошлой неделе сообщил замглавы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович. Он отметил, что обсуждение вопроса будет продолжено в сентябре. Российский министр энергетики Александр Новак в тот день говорил, что в Минэнерго РФ документа пока не видели, но позиция министерства остается неизменной: "Северный поток - 2" - коммерческий проект.