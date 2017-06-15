Меркель: вопросы по "Северному потоку-2" можно решить без выдачи ЕК мандата на переговоры

БЕРЛИН, 15 июня. /ТАСС/. Нерешенные вопросы по реализации проекта строительства газопровода "Северный поток-2" можно урегулировать без выдачи специального мандата Еврокомиссии на проведение переговоров.

Об этом заявила на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"С моей точки зрения, предстоит решать ряд правовых вопросов применительно к проекту "Северный поток-2". Но в целом речь идет о коммерческом проекте, и не думаю, что для этого нужен специальный мандат", - сказала она.

Ранее, выступая на конференции в Берлине, заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что компания не видит экономической целесообразности в получении мандата ЕК на ведение переговоров по "Северному потоку - 2". Он также подчеркнул, что, с точки зрения российского концерна, проект полностью соответствует нормам ЕС.

О том, что ЕК получила мандат на ведение переговоров с Россией по строительству второй ветки газопровода "Северный поток" в специальном режиме, на прошлой неделе сообщил замглавы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович. Он отметил, что обсуждение вопроса будет продолжено в сентябре. Российский министр энергетики Александр Новак в тот день говорил, что в Минэнерго РФ документа пока не видели, но позиция министерства остается неизменной: "Северный поток - 2" - коммерческий проект.