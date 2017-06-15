Медведев: около 60% доходов бюджета в I квартале получены не с продажи нефти

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Около 60% доходов в 1 квартале этого года в РФ получены не с продажи нефти, такую динамику надо поддерживать.

Об этом сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ, подводя итоги исполнения бюджета за I квартал 2017 года.

"Остановлюсь на нескольких ключевых показателях. Доходы бюджета превысили 3,6 триллиона рублей. Это существенно больше - на 13 с лишним процентов, чем предусмотрено в прогнозе. Большая часть доходов - около 60% - по прежнему приходится на сферы, которые не связаны с продажей нефти и газа. При этом они (доходы) росли в целом быстрее, чем ожидалось", - отметил премьер-министр.

"Структура экономики и торговли продолжает меняться, эту динамику нам нужно поддерживать и впредь", - указал глава кабмина.

Премьер отметил, что правительство сохранило в текущем году основные принципы бюджетной работы, которые действовали в прошлом году. "Благодаря им наша бюджетная система остается стабильной и сбалансированной, а социальные обязательства исполняются", - сказал он. При этом, добавил глава правительства, одновременно кабмин продолжает формировать основу для качественного роста экономики в средней и долгосрочной перспективе, в частности, поддерживает развитие несырьевых отраслей промышленности, в том числе сельского хозяйства, машиностроения и прочих.

Председатель правительства подчеркнул, что "итоги первых трех месяцев года показывают, что эти усилия приносят определенный результат". "Вопреки внешнему давлению, санкциям, экономика России начала плавно переходить к росту. По предварительной оценке Росстата, он составляет 0,5% за 3 месяца", - сказал премьер.

Медведев добавил, что позитивные сигналы проявляются и в промышленном производстве, и в инвестициях в основной капитал, и в снижающейся динамике инфляции. "В первом квартале она (инфляция) была вдвое ниже значения аналогичного периода предыдущего года и составила около 1%", - сказал Медведев.

Поправки в Налоговый кодекс

Поправки в налоговый кодекс в части налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и акцизов принесут в бюджет дополнительно 30 млрд рублей в 2017 году и около 380 млрд рублей в 2020 году, отметил Медведев.

"Мы сегодня также рассмотрим поправки в налоговый кодекс, которые по сути корректируют размер налога на добычу полезных ископаемых для ряда нефтяных и газовых компаний в IV квартале этого года и в 2020 году. Документ также предусматривает индексацию ставок акцизов в 2020 году на уровень инфляции и возможность не взыскивать дополнительные суммы платежей при ввозе некоторых импортных товаров. Мы рассчитываем, что такая корректировка принесет бюджетам всех уровней дополнительные 30 млрд рублей в 2017 году", - сказал он.

Медведев отметил, что в 2020 году дополнительные доходы бюджета в связи с этими поправками составят около 380 млрд рублей.

Исполнение ФЦП

Говоря об исполнении федеральных целевых программ в I квартале 2017 года, премьер напомнил, что на них было затрачено около 84 млрд рублей из бюджета, значительная часть этих денег пошла на поддержку прикладных научных исследований и экспериментальных разработок. В целом, по его словам, Минэкономразвития оценивает уровень исполнения большинства ФЦП как удовлетворительный, несколько лучше, чем в первом квартале прошлого года.

В частности, увеличился размер кассового исполнения расходов, а также число заключенных контрактов. Кроме того, по словам премьера, лучше чем в прошлом году финансируется исполнение Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП). "Вопреки прогнозам, жесткая экономия ресурсов помогла сберечь часть резервов и общий объем Резервного фонда и Фонда национального благосостояния сейчас превышает 5 триллионов рублей, уменьшился дефицит бюджета, по итогам первого квартала он составил 1% ВВП, что принципиально ниже показателей 2015 и 2016 годов", - добавил глава правительства.