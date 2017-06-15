Губернатор Приморья: федеральный закон о "дальневосточном гектаре" требует корректировки

ВЛАДИВОСТОК, 15 июня. /ТАСС/. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский пообещал, что власти края разберутся с проблемой жителя Владивостока Ивана Таркина при получении "дальневосточного гектара", о которой он сообщил президенту Владимиру Путину во время "Прямой линии", и житель региона получит свой участок.

"Проблема заключается в том, что выбранный участок находится на территории охотугодий, а федеральный закон не позволяет выделять такие земли и требует корректировки", - сообщил губернатор, слова которого приводит пресс-служба администрации края.

"Я знаю об этой проблеме, 5 июня мне поступило от Ивана Ивановича (Таркина - прим. ТАСС) заявление, он написал мне, что уже обращался с жалобой и в наш департамент, и в различные федеральные структуры. В этот же день дал соответствующее поручение департаменту имущественных и земельных отношений, они сейчас этим вопросом активно занимаются", - отметил Миклушевский.

По словам губернатора, случай с приостановкой договора Таркина не единичный, так как министерство по развитию Дальнего Востока при разработке закона о "дальневосточном гектаре" упустило этот важный момент. И такая ситуация в итоге сложилась не только в Приморье.

"Тем не менее, этой проблемой мы занимаемся и участок заявитель обязательно получит", - цитирует пресс-служба слова Владимира Миклушевского.

Губернатор добавил, что с федеральной системой возникает много сложностей, так как она не выдерживает нагрузки из-за большого числа заявок, а также из-за пробелов в земельном законодательстве.

"Федеральный закон сегодня, к сожалению, не позволяет выдавать землю на территории охотугодий. И мы ждем его изменений. Насколько я информирован, соответствующие поправки в закон от Минвостокразвития уже внесены. После принятия поправок люди смогут получить свои земли в пользование", - сообщил губернатор, добавив, что Приморье пользуется наибольшей популярностью у граждан России, желающих получить "дальневосточный гектар".

Земельный вопрос на "Прямой линии"

Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии", отвечая на вопрос жителя Владивостока о сложностях с оформлением участка в рамках программы, отметил, что одной из ключевых проблем "дальневосточного гектара" является отсутствие кадастровых данных. В частности, по его словам, нет нормального кадастра, "много ведомственной земли и Минобороны, и Академии наук".

По словам вице-премьера, полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева, земельный участок, о котором был задан вопрос, оказался в границах охотничьих угодий. Он сообщил, что на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, упрощающий получение "дальневосточного гектара", и добавил, что не согласен с запретом на выделение земли в рамках этой программы в зоне охотугодий.

Проблемы "дальневосточного гектара"

Ранее Трутнев на брифинге во Владивостоке заявил о том, что сроки оформления в собственность "дальневосточного гектара" не соблюдаются в Приморье и на Сахалине, еще в шести регионах требование о 30-дневном сроке оформления документов выполняется практически на 100%. По его словам, сегодня основной проблемой при оформлении земельных участков является отказ в предоставлении земли.

О нарушении сроков оформления "дальневосточного гектара" в Приморье также сообщил на встрече с общественностью и СМИ на Дальневосточном медиасаммите 8 июня губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. По его словам, сейчас на оформление требуется более 50 дней. В качестве причины нарушения сроков губернатор назвал большой спрос на землю в регионе и недоработки в законе.

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу с 1 июня 2016 года. Документ дает возможность каждому гражданину однократно оформить в безвозмездное пользование находящийся в государственной или муниципальной собственности участок земли.

Гражданам предоставлен один год на то, чтобы определиться с видом использования земельного участка, и пять лет на его освоение. На первом этапе закон давал право жителям "пилотных" районов в регионах Дальнего Востока выбрать участок в своем муниципальном образовании края или области.

Через четыре месяца, 1 октября 2016 года, начался второй этап реализации программы, в течение которого жители Дальнего Востока смогли получать земельные участки на всей территории в своих регионах. С 1 февраля этого года гражданин России может выбрать себе участок в любом из регионов Дальневосточного федерального округа.

В конце мая в Госдуму внесен законопроект об упрощенной подаче документов на "дальневосточный гектар". В частности, он подразумевает подачу заявки на участок через МФЦ по всей стране и расширение территорий, на которых предоставляется земля.