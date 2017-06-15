РФ опередила Европу по темпам прироста инвестиций в коммерческую недвижимость

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Россия стала лидером в Европе по темпам прироста инвестиций в коммерческую недвижимость в I квартале 2017 года. Объем инвестиций в этот сегмент вырос на 229,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достиг €0,68 млрд. Об этом говорится в аналитическом отчете международной консалтинговой компании Knight Frank.

В I квартале 2017 года отрицательную динамику прироста инвестиций по сравнению с I кварталом 2016 года показали более половины всех европейских стран, проанализированных Knight Frank (13 из 20 стран). Однако по объему инвестиций Россия в данном рейтинге занимает только 12-е место. Во главе остаются Германия, Великобритания и Франция.

"Возрастает интерес к (российскому - прим. ТАСС) рынку со стороны новых игроков из Азии и ближневосточных фондов, ранее не представленных на рынке. При сохранении стабильности курсов валют высока вероятность, что до конца года пройдет несколько крупных сделок с участием иностранного капитала, что несомненно придаст позитивный импульс рынку в целом", - прокомментировал результаты исследования директор департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Алан Балоев.

Около 65% российских инвестиций составили вложения в офисную недвижимость, 30% инвестиций пришлось на сделки с торговой недвижимостью, со складской недвижимостью - только 5%.

В консалтинговой компании отметили, что всего было заключено 12 инвестиционных сделок, среди крупнейших: покупка банком "ВТБ 24" части башни "Евразия", покупка "РосЕвроДевелопментом" торгового центра "Лето" в Санкт-Петербурге, а также покупка "Газпромом" офисного здания на Невском проспекте, 58.

Европейский рынок

Общий объем инвестиций в европейскую коммерческую недвижимость в I квартале 2017 года составил €44,2 млрд, что 8,3% меньше аналогичного квартала 2016 года. Этот показатель также на 38,3% ниже результатов IV квартала 2016 года.

Первую строчку рейтинга по объему инвестиций в I квартале заняла Германия с суммой €11,3 млрд и приростом на 27,3% по отношению к аналогичному периоду 2016 года.

Таким образом, немецкий инвестиционный рынок вышел в лидеры европейского рейтинга, обогнав британский (€10,8 млрд, снижение на 22,1%). Аналитики связывают падение показателя Великобритании с неясностью последствий Brexit для экономики страны и инвесторов.

Аналогичная ситуация и во Франции: здесь наблюдается отрицательная динамика 33,2% (€3,6 млрд) на фоне выборов президента и неопределенной ситуацией, которая им предшествовала.

Наибольший темп прироста инвестиций помимо России продемонстрировали Венгрия (+228,5%), Чехия (157,6%) и Испания (79,2%). Аутсайдерами стали Бельгия (- 67,3%) и Польша (-66,1%), следует из отчета European Quarterly Commercial Property Outlook.